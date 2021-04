Il marchio “Forlìnelcuore” passa di mano: ceduti al Comune il logo, il sito e i canali social

La società Forlì nel Cuore ha messo a disposizione del Comune di Forlì il suo marchio e i molteplici strumenti di comunicazione online, sviluppati nel corso tempo, per promuovere le attività e le iniziative promozionali del centro storico. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi, d’intesa con le associazioni di categoria. "Con l'acquisizione di questo marchio e di tutti gli strumenti di comunicazione ad esso connessi (sito internet, naming, pagina Facebook, canale youtube e profilo Instagram) entriamo in possesso di uno strumento preziosissimo per il rilancio del nostro centro", spiega l'assessore, Andrea Cintorino.

"La notorietà acquisita nel corso degli anni da “Forlìnelcuore” ci permette di muoverci con notevole vantaggio nella programmazione di iniziative promozionali volte alla valorizzazione del centro storico - prosegue -. Il marchio verrà concesso e utilizzato, nel momento in cui la pandemia lo renderà possibile, nell'ambito di un calendario di eventi promosso e condiviso con i commercianti e le associazioni di categoria del territorio. Con questo passaggio di consegne e la possibilità di declinare, all'occorrenza, il logo "Forlìnelcuore" e le sue piattaforme social, compreso il sito e i contatti degli operatori, arricchiamo il nostro bagaglio di strumenti, comunicativi e non, per ripartire con nuove progettualità e rinnovato slancio".