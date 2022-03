Il "Marconi" cardioprotetto: all'Iti installati due defibrillatori salva cuore

Nell’ambito delle previste misure di prevenzione e protezione nella scuola, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza di personale scolastico e degli studenti, è stato avviato all’interno dell’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Forlì un percorso di formazione sul primo soccorso ed in particolare sull’utilizzo del defibrillatore. A coordinare il progetto il professor Michele Di Lella.

In virtù della collaborazione con la Cooperativa Levante di Cesena, rappresentata da Marcello Prati, sono stati installati al Marconi due nuovi defibrillatori, forniti in comodato d’uso dalla Cooperativa stessa, che si aggiungono a quello già presente nella zona palestre della scuola. Dal dirigente scolastico Marco Ruscelli arriva "un sentito ringraziamento alla Cooperativa Levante per la messa a disposizione degli strumenti e per il percorso formativo realizzato. Un terzo defibrillatore, peraltro, sempre in comodato d’uso, sarà a breve disponibile per la sede distaccata di Sarsina".

"Come noto una persona che perde conoscenza, non risponde e non respira potrebbe avere avuto un arresto cardiaco - ricorda Ruscelli -. Quando il cuore non pompa il sangue in modo adeguato, i tessuti non ricevono l’ossigeno e vanno incontro a danni che potrebbero portare rapidamente a morte. Se una persona in queste condizioni viene soccorsa con un massaggio cardiaco e defibrillazione in 3-5 minuti, la possibilità che sopravviva è doppia o tripla".