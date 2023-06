Il Marconi premiato alle finali nazionali dei Campionati di Automazione

L'Istituto Tecnico Marconi di Forlì è stato premiato martedì a Piacenza alle finali nazionali dei Campionati di Automazione Siemens 2023, progetto di valorizzazione delle eccellenze riconosciuto dal Mim, con il premio speciale Siemens Sce. Il premio consiste in 100 licenze per il SW di automazione professionale Tia Portal, più un buono di 1000 euro per l'acquisto di Plc e Hmi Siemens.

Il progetto è stato realizzato da un gruppo misto di studenti della classi quarte e quinte (Alessandro Lodi Rizzini, Luca Traversari e Mattia Maltoni della 4B EN, Alessandro Lazzari e Michele Fronzoni della 5A EN, Federico Corvini, Federico Ravaioli e Lorenzo Sartoni della 5B EN), coordinato dal prof. Roberto Versari, e svolto in collaborazione con la ditta Saiie di Forlì. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco nell'integrazione di tecnologie avanzate come l'IoT (node-Red), l'Intelligenza Artificiale (riconoscimento vocale), e l'automazione avanzata (inverter e safety), e di esplorare le loro potenzialità per favorire l'inclusione delle persone con disabilità. Infatti, l’obiettivo era dimostrare che un impianto di automazione professionale può essere controllato tramite comandi vocali e monitorato tramite dashboard WEB, rendendolo così gestibile da persone con disabilità.

"Il progetto - si legge nella motivazione del premio speciale Siemens Sce - sintetizza ciò che ci ispira quotidianamente come Siemens SCE … che l’Automazione è per tutti e di tutti, basta avere passione, idee e spirito di collaborazione. Un progetto nato dalla collaborazione tra 3 classi dell’istituto e un’azienda vicina, un progetto di alternanza scuola-lavoro svolto attraverso sessioni in presenza e collegamenti in virtuale, ma soprattutto un progetto pensato per valorizzare al meglio automazione e tecnologie digitali per favorire l’inclusione sociale, permettendo di gestire una automazione anche con comandi vocali. Insomma una sintesi emblematica di ciò che ci ispira quotidianamente come Siemens Sce, che l’Automazione è per tutti e di tutti. Per riconoscere questi aspetti chiave e dare anche un segnale concreto di vicinanza a un territorio purtroppo martoriato dall’alluvione delle scorse settimane, abbiamo deciso di assegnare il premio speciale Siemens Sce all’Itts Marconi di Forlì”.

"Siamo molto contenti di aver ricevuto questo riconoscimento di livello nazionale, che ci conferma che il nostro Istituto sta andando nella giusta direzione di una proficua collaborazione con le aziende del territorio - commenta il professor Versari -. Dobbiamo infatti ringraziare innanzi tutto l’azienda Saiie, che ci ha messo a disposizione un impianto automatico professionale e le competenze dei tutor aziendali Lino Cavicchioli e Michele Comandini. Dobbiamo poi ringraziare l’azienda Gencom, in particolare Davide Fiumi, Luca Martinelli e Luca Arcangeli, che ci hanno messo a disposizione i loro spazi e le loro competenze sull'IoT, e l'impresa sociale CavaRei, in particolare Michela Schiavi, che ci ha fatto toccare con mano le potenzialità delle tecnologie digitali nel favorire l'inclusione. Grazie a queste sinergie e a questi incontri, gli studenti possono venire a contatto con la complessità ma anche le potenzialità delle nuove tecnologie, e cominciare a costruire, da protagonisti, un futuro migliore". Questo il video del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=n-UKB0sQYKM