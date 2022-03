Il Master in City Management compie 20 edizioni: ha formato 287 manager pubblici

Nella giornata di venerdì si tiene la consueta cerimonia di chiusura dell’edizione del Master in City Management, con la consegna dei diplomi ai 17 allievi che vi hanno preso parte. Contestualmente, saranno presenti sin dalla mattina per poi prendere parte alla prima lezione della 20° edizione anche i nuovi partecipanti (15). Il Master è stato progettato ed inaugurato nell’anno accademico 2001/2002, dal prof. Luca Mazzara, docente di Economia aziendale e di Laboratorio di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso la sede di Economia, Campus di Forlì. Prima iniziativa del genere avviata in Italia, dedicata prevalentemente a chi già lavora negli enti locali, rappresenta un progetto di formazione postlauream di eccellenza tuttora unico nel panorama italiano.

Finalizzato alla formazione di figure preposte alla dirigenza o responsabilità organizzativa negli enti locali, il Master ha visto finora diplomarsi ben 287 allievi (a cui si aggiungeranno anche i 15 della nuova edizione) provenienti da diverse regioni italiane e in alcuni casi dall’estero nelle 19 edizioni finora svolte. Il gruppo docente è variamente costituito sia da professori universitari che si sono sempre dedicati a tematiche inerenti l’organizzazione e la gestione della pubblica amministrazione sia da dirigenti e professionisti operanti nel settore pubblico. Il Master è convenzionato e collabora con oltre 60 amministrazioni pubbliche locali coinvolte nel progetto e ha visto un elevato tasso di progressione di carriera (90%) in chi lavorava già nel settore e ha visto nel tempo progredire la propria carriera come dirigente o posizione organizzativa. Ad oggi quindi sono molte le figure dirigenziali presenti in Comuni ed Unioni di Comuni dell’Emilia Romagna, che hanno frequentato con successo la “palestra” del Master e che conferma la bontà della sinergica e consolidata collaborazione con molte amministrazioni locali (Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Cervia, Unione Bassa Romagna, Unione del Savio e Unione Romagna Forlivese).