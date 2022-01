Il Matteucci 'si fa in quattro': sperimentazione del percorso quadriennale in Turismo. E' l'unico in Emilia-Romagna

L’Istituto Matteucci di Forlì è stato ammesso all’attivazione della sperimentazione quadriennale per l’indirizzo Turistico per l’anno scolastico 2022-2023, unico in Emilia Romagna per tale indirizzo. Tale sperimentazione consentirà agli studenti selezionati di anticipare dopo quattro anni l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi universitari, in uniformità con gli standard europei, acquisendo specifiche competenze nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.

Tutto ciò unitamente a solide conoscenze linguistiche in discipline straniere ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel contesto internazionale. Il corso di studi verrà svolto con metodologie innovative e sperimentali , che collocano il “Matteucci” come unica realtà regionale in grado di offrire tale percorso formativo specifico.

Il Dirigente scolastico Giuseppina Tinti, unitamente al gruppo docenti, presenterà il nuovo corso di studi Martedì 25 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso l’Istituto. Per ogni informazione il sito d’Istituto www.itematteucci.edu.it - 054367067 - quadriennale@itcmatteucci.eu