Il mensile 'Una Città' festeggia il 300esimo numero. "Solo una critica in oltre 3000 interviste fatte". Anche podcast su storie di vita

Il mensile ‘Una Città’ festeggia il 300esimo numero. Un traguardo importante raggiunto in 32 anni di vita, nei quali il direttore Gianni Saporetti, i redattori e i collaboratori hanno compiuto un importante percorso che ha visto la pubblicazione di migliaia interviste, facendo riscuotere successo sia in città che a livello nazionale.

“Di oltre 3000 interviste, soltanto una persona si è lamentata dicendo che non si riconosceva in quello che avevamo scritto e direi che è una buona media - afferma Gianni Saporetti scherzando -. L’idea di fondare ‘Una Città’ è nata quasi per caso, da un gruppo di persone che avevano fatto parte del mondo politico nel decennio del ’68 e che poi lo hanno abbandonato. Nel 1992, in un mondo cambiato rispetto a quegli anni, ci è tornata la voglia di comunicare e di parlare di tematiche che riguardassero la vita sociale a tutto tondo e così è iniziata questa avventura che ci ha regalato davvero tante emozioni e fatto divertire”.

Gli argomenti trattati sono stati molteplici, dalla filosofia, alla psicologia o tematiche riguardanti il Medio Oriente e la Palestina, ma tutte avevano un filo conduttore: gli articoli sono stati scritti sotto forma di intervista. “Le nostre interviste sono sempre state molto lunghe, di ben quattro pagine, perché volevamo instaurare con l’intervistare un rapporto personale che ci permettesse di trattare certe tematiche senza uno schema fisso, ma semplicemente chiacchierando per creare una sorta di fiducia reciproca. In questo modo abbiamo sempre avuto tanto da scrivere e da raccontare".

"La formula è stata vincente ed infatti l’abbiamo sempre seguita in 32 anni. Non abbiamo mai voluto intervistare politici o diplomatici, perché sapevamo che non si sarebbero aperti come le altre persone e non abbiamo voluto aver rapporto con i partiti per essere sempre trasparenti con il lettore. Difficile e lungo è stato anche il lavoro di sbobinamento delle cassette sulle quale registravano l’interviste. Le abbiamo conservate tutte e ora grazie all’aiuto della Regione le abbiamo digitalizzate creando un incredibile archivio”.

Tanti sono stati i collaboratori famosi in questi anni e alcuni di loro hanno lasciato ricordi particolari in Saporetti. “Grazia Cherchi è stata una firma di cui andiamo orgogliosi, sia per l’importanza della persona che era, sia perché venti giorni prima di morire, accettò un invito a Forlì per un evento per poter venire a trovarci di persona. Poi c’è stato Alexander Langer che ha acquistato ben 800 abbonamenti. Quando è morto, nell’editoriale abbiamo pubblicato come destinava il suo stipendio di parlamentare che andava interamente in beneficenza. Sono tantissime le persone prestigiose che hanno collaborato e con ognuna abbiamo vissuto esperienze importanti”.

In questi 32 anni non sono mancate le iniziative riguardanti Forlì che hanno portato alla pubblicazione per due anni, dal 2011 al 2013, di un mensile con storie del comprensorio forlivese, con tematiche più locali. Altre pubblicazioni hanno riguardato storie particolari, spesso drammatiche, di donne o di testimonianze di persone che vivono nel Medio Oriente. Ovviamente il mensile si è messo al passo con i tempi e ora i primi cinquanta numeri sono stati digitalizzati o e sono consultabili nel sito internet della rivista. Inoltre la redazione, composta da sei persone, ha lanciato da poco i podcast che hanno come tema, storie di vita.