Il mercato contadino "San Domenico" si trasferisce sulla "Barcaccia"

A partire da sabato il “Mercato Contadino San Domenico” cambia sede, trasferendosi da piazza Dante al parcheggio della “Barcaccia”, in piazza Guido da Montefeltro con accesso da via Anderlini, nelle vicinanze dei Musei. Il mercato, caratterizzato dalla presenza di produttori agricoli locali con le loro eccellenze, si trasferisce così in un’area di maggiore visibilità e si amplia, aumentando il numero dei banchi disponibili, dando così la possibilità ad altre aziende del territorio di esporre e vendere i propri prodotti. Restano invariate date ed orari del mercato, quindi tutti i sabato mattina, dalle 7,30 alle 13,30.