Il messagio del vescovo a studenti, insegnanti e famiglie: "Impariamo da San Giuseppe il coraggio e la creatività"

"E’ un momento difficile per tutti per i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti e per le scuole, in particolare per le scuole paritarie e faccio un appello alle famiglie e alle Istituzioni perché siano sostenute. Vi affido a San Giuseppe perché impariamo da lui il coraggio e la creatività". Sono le parole pronunciate dal vescovo Livio Corazza rivolte agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie in un messaggio video, pubblicato nel sito della Diocesi e che sarà diffuso attraverso i canali social, in occasione della festa di san Giuseppe.

Il vescovo suggerisce poi agli studenti di fare un disegno di San Giuseppe e di regalarlo ai papà e di usare questo tempo anche per la lettura. "Credo sia importante cogliere anche questa occasione per crescere, per maturare - conclude il Vescovo - non ci perdiamo di coraggio se stiamo uniti fra di noi, se pensiamo a crescere, a sfruttare a il tempo che ci viene dato nel miglior modo possibile, perché anche in questo periodo, soprattutto in questo tempo, sappiamo tutti dare il meglio di noi stessi".