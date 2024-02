Il Ministro della Cultura Sangiuliano rende omaggio alla scultura dedicata a tutte le vittime di mafia

Nella giornata dedicata all'inaugurazione della mostra sui PreRaffaelliti ai Musei San Domenico, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha voluto rendere un personale omaggio anche all'Albero dei Tutti, la più 'grande scultura dedicata a tutte le vittime di mafia dell'artista Gregor Prugger.

Proprio sul piazzale antistante la Chiesa di San Giacomo in cui l'opera e' posizionata dallo scorso ottobre, il Ministro Sangiuliano, lodando il progetto artistico come veicolo alla diffusione di una cultura di legalità' ha ricevuto da Simona Palo, Referente Fondazione Falcone in Emilia Romagna, un lenzuolo raffigurante l'immagine di Falcone e Borsellino, a memoria degli stessi appesi nelle case dei palermitani all'indomani delle stragi di mafia del 1992.