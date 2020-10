Il mondo del fitness in lockdown: manifestazione contro la nuova stretta del governo

A Forlì, come in molte altre città, imprenditori, ristoratori, gestori di palestre e del mondo della cultura stanno manifestando pacificamente davanti alle prefetture (le sedi territoriali del Governo) contro le misure che impediscono loro di lavorare per le prossime settimane. Nonostante i soldi investiti per poter adeguare i propri locali ai protocolli di sicurezza. In Piazza Ordelaffi erano in centinaia, tutti con mascherina. Anche il deputato romagnolo Marco Di Maio è stato direttamente interessato non solo da tanti operatori che si sono mobilitati, ma anche da molti clienti e fornitori.

"Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a queste persone che in modo assolutamente pacifico hanno manifestato il proprio comprensibile disagio - afferma -, ma allo stesso tempo è fondamentale impegnarsi affinché chi non potrà continuare a lavorare (e le filiere collegate a queste attività) sappiano subito come verranno risarciti. Ci vogliono interventi semplici, veloci ed efficaci nel garantire sostegno adesso e la forza di ripartire, appena sarà possibile".

Video - La manifestazione davanti alla Prefettura

Anche una delegazione di Fratelli d'Italia di Forlì, guidata dal dirigente del circolo forlivese Caterina Sforza Fabrizio Ragni, ha partecipato lunedì pomeriggio alla manifestazione. "M5S e Pd hanno chiuso le attività di palestre e piscine fino al prossimo 24 novembre prosegue Ragni -. Prima hanno costretto gli operatori di questi settori a smettere di lavorare per tutta la primavera, poi con la ripartenza del mondo sportivo hanno dovuto prendere atto - e lo aveva detto il ministro Spadafora – che proprio nelle palestre e nelle piscine “si tenevano i comportamenti più virtuosi e sicuri” in questa fase di pandemia. Infine, contraddicendo quanto promesso (“che non ci sarebbero state ulteriori limitazioni”), il governo ha imposto questa ennesima serrata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Colpendo un segmento importante della nostra economia e negando uno dei diritti elementari degli esseri umani: esercitare con guide esperte e professionali attività sportive nel segno del benessere psico-fisico. Noi crediamo che si dovesse e potesse agire in modo diverso e con meno improvvisazione. La protesta di queste persone (quasi un migliaio in piazza Duomo, ndr) che hanno manifestato in maniera composta e civile era giusta, oltre che lecita e autorizzata dalle autorità competenti e non potevamo non condividerla ed essere presenti", conclude.