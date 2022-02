Il mondo del volontariato in lutto: addio all'imprenditore Valerio Bertozzi

Si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella chiesa di Coriano Vecchia, in via Correcchio, i funerali dell’imprenditore forlivese Valerio Bertozzi, morto venerdì scorso all’ospedale Morgagni-Pierantoni all’età di 72 anni. Diplomato all'Itis di Forlì, ha iniziato l’attività lavorativa come elettricista, aprendo un laboratorio artigianale in pieno centro. Si specializza nella costruzione e fornitura di macchine industriali e nel 1977 fonda la Tecnos, azienda di impiantistica e quadristica di sub-fornitura, che inizia subito la collaborazione con diverse imprese di rilevanza nazionale.

In seguito alla costante crescita sul piano professionale, ma anche per competenze e target di mercato, l'azienda di Bertozzi si trasforma nel 1983 da individuale a “srl” e diviene ben presto una struttura operativa sempre più qualificata e fortemente votata all'innovazione. Dalla competenza nell’installazione di quadri elettrici, passa a quelli industriali e infine anche ai quadri elettronici. Grazie alla caparbietà ed alla intraprendenza del titolare, la Tecnos raggiunge importanti livelli imprenditoriali, fino a vincere importanti appalti in gare nazionali e allargare il quadro delle competenze. Nonostante gli innegabili successi, la Tecnos continua a mantenere al suo interno un ambiente confidenziale e amichevole, ma anche stimolante ed ambizioso. Al culmine dell’attività, Bertozzi è riuscito a dare lavoro ad una quarantina di persone altamente qualificate.

Alcuni mesi fa, in procinto di andare in pensione, l’imprenditore ha ceduto la sua azienda al Gruppo Sacmi di Imola, di cui oggi è parte integrante. Oltre alla grande professionalità lavorativa, Bertozzi è sempre stato impegnato a livello civico, sociale e politico. Con la sua azione, sempre discreta e silenziosa ma molto generosa, ha contribuito alla vita politica della città, militando prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Popolare e infine nella Margherita. "Valerio – commenta l’amico Gianfranco Zacchini - era stato tra coloro che avevano creduto nel Partito Democratico come sintesi di storie e culture diverse, seppure un po’ deluso dalla deriva personalistica degli ultimi tempi". Profondo credente e da sempre sostenitore del volontariato cattolico, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle opere caritative, in particolare della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata dal sacerdote riminese don Oreste Benzi. Valerio Bertozzi lascia la moglie e un figlio, ma anche un vuoto incolmabile nel microcosmo sociale forlivese.