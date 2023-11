Il mondo dell'agricoltura davanti alla commissione alluvione: "I ristori? Temiamo che arrivino a metà 2024"

Nuova seduta della commissione d'indagine sull'alluvione istituita dal Consiglio comunale. La riunione di oggi pomeriggio, martedì, era tutta incentrata sull'audizione delle associazioni rappresentative del mondo agricolo, che hanno testimoniato sui danni alle colture causata dalla calamità del 16-17 maggio, e le attese degli imprenditori agricoli, che sono indirizzate alla richiesta i ristori al 100% del danno subito.

Alberto Mazzoni, in rappresentanza di Confagricoltura ricorda “abbiamo perso la produzione per quest'annata, l'alluvione è arivata in una situazione non favorevole per l'agricoltura per diversi eventi atmosferici degli anni scorsi, abbiamo perfino avuto le cavallette come insetti infestanti”. E riprende: “Cosa ci spaventa del futuro? Che nonostante l'alluvione sia di maggio ad oggi non ci sono progetti di messa in sicurezza del territorio. Mancano risposte e progetti per esempio sulle casse di espansione, pur interloquendo con persone preparate all'Autorità di bacino”.

Mazzoni promuove l'azione del commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliulo: “Ci confrontiamo con la struttura commissariale, l'ordinanza pur migliorabile ma è di fianco alle aziende e vuole traghettare le aziende fuori dalla crisi”. Sulla stessa lunghezza d'onda Mirco Tacconi (Cia): “A differenza di altre categorie imprenditoriali già da luglio abbiamo avuto alcuni ristori, mentre per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni il confronto è diretto e sono continui con la struttura commissariale”

Marco Giovannini (Coldiretti) punta sulla necessità di “difendere il nostro potenziale produttivo, intervenendo quindi per il ripristino della capacità produttiva e non solo coi ristori per le mancate produzioni”. Infatti per Mattia Tampieri (Copagri) “registriamo il 40-42% di perdita della produzione lorda, per cui il sistema agricolo soffrirà anche nei prossimi anni”. E prosegue: “Oltre ai ristori chiediamo di rivedere l'assetto del territorio: la Regione qualcosa sta facendo a riguardo, anche se non è ancora pronta”.

Parola, infine, anche alle cooperative. Armando Strinati rappresenta Legacoop e ricorda che l'agro-alimentare cooperativo impiega 7.000 lavoratori in Romagna: “L'impatto socio-economico del settore agro-alimentare è stato forte, con danni oltre un miliardo di euro. E la manovra economica deo Governo, dalle prime bozze non pare prevedere nuovi fondi”. E riprende: “Nelle nostre cooperative bracciantile sono andati sott'acqua circa seimila ettari, per il loro pieno recupero ci vorranno anni”. Da un punto di vista finanziario Strinati chiede quindi “una moratoria dei mutui per almeno 24 mesi e l'inserimento delle zone alluvionate tra le zone agricole svantaggiate, che permettono la riduzione dei contributi”.

Mirco Coriaci (Confcooperative) affronta un altro tema: “Al Comune chiediamo di favorire la rete di protezione che ha permesso di fare fronte all'emergenza, una rete che può apparire insufficiente a chi ha subito i danni, ma che c'è stata”. Sul tema dei ristori fa una previsione, infine, Renato Lelli (Agci): “Ci si lamenta dei tempi lunghi per poter fare domanda di ristori. Ma anche dopo aver fatto la domanda, tra complesse perizie ed esame dei Comuni e della struttura commissariale ritengo che i soldi non arriveranno prima della metà del prossimo anno”.

A tirare le conclusioni l'assessore comunale all'Agricoltura Marco Catalano: “Mi auguro che i contributi che arriveranno ristorino completamente il mondo dell'agricoltura, che ha bisogno di aiuto perché era un sistema già in crisi prima dell'alluvione, dalla siccità al gelo alla cimice asiatica”. Catalano pone poi la questione del futuro: “Bisogna guardare anche al danno futuro, le assicurazioni stanno facendo passi indietro, visto i danni da pagare”.