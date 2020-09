Il mondo della scuola in sciopero, al Liceo Classico si sospendono le lezioni: studenti a casa

Si preannuncia un autunno caldo per la scuola, non solo sul fronte della lotta al Covid. Le lezioni sono iniziate da pochi giorni, ma già sono in programma scioperi e manifestazioni. Giovedì e venerdì incrociano le braccia per l’intera giornata personale docente, dirigente, Ata ed educativo. Lo sciopero è stato indetto da diverse associazioni sindacali tra cui Usb p-i scuola, Unicobas scuola e università e Cub scuola università e ricerca. "Sciopereranno gli studenti, i lavoratori della scuola, dei servzi educativi scolastici comunali e del trasporto pubblico locale - scrive il sindacato di base Usb - perché non è possibile accettare la saturazione dei mezzi anche ben oltre all'80%, è un rischio gravissimo per i lavoratori e i cittadini, un'idiozia. Nella scuola si vive nell'emergenza, in classi pollaio, dove mancano i dispositivi di sicurezza adeguati e gli insegnanti. Migliaia di precari ancora non sono stati chiamati".

Le ragioni dello sciopero

"Quest'anno - si legge nelle ragioni della mobilitazione per il personale Ata è aumentata a dismisura la mole di lavoro causa emergenza Covid a fronte degli stipendi più bassi del pubblico impiego (un collaboratore scolastico guadagna poco più di mille euro al mese). Le mansioni di pulizia degli spazi scolastici hanno comportato un aumento di responsabilità e lavoro anche causato dalla strutturale mancanza di assunzioni a tempo indeterminato".

"La scuola è iniziata - continua il sindacato - e nemmeno i precari sono stati assunti, così tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici in attesa dei nuovi colleghi si sobbarcano un lavoro aggiuntivo sapendo che sarà scarsamente compensato dai fondi di istituto ridotti di anno in anno alle briciole per compensare straordinari e mansioni aggiuntive".

"I dirigenti scolastici nel frattempo impongono la pulizia, la disinfezione, l'igienizzazione di metri e metri quadrati di spazi, aule, bagni a un personale che da anni è sotto organico, ultracinquantenne è spesso con problemi di salute - viene aggiunto -. Una tensione lavorativa ed emotiva non indifferente. Le segreterie scoppiano di lavoro con un numero di amministrativi ridotto al minimo storico costretti a lavorare in ambienti ristretti, a stretto contatto anche con l'utenza dove l'unica tutela è un paravento in plexiglass. Per non parlare degli assistenti tecnici che troviamo spesso ridotti a una unità per ogni scuola e ai quali si chiede di sopperire alle esigenze digitali e tecnologiche di centinaia di lavoratori e studenti".

"La riapertura delle scuole è iniziata con mille difficoltà delle quali nessuna imputabile ai lavoratori della scuola i quali rischiano di subire anche una perdita dei propri diritti contrattuali attraverso i cosiddetti contratti covid che prevedono di rimanere senza stipendio e senza disoccupazione in caso di nuovo lockdown". Si sciopera, conclude il sindacato, perchè "vogliamo una scuola di qualità per i nostri studenti, una scuola in cui lavorare in sicurezza, una scuola in cui vi siano maggiori diritti e tutele per tutti".

Lezioni sospese al Classico

Intanto al Liceo Classico "Morgagni" è stata comunicata attraverso una circolare la sospensione delle lezioni. Tutti i collaboratori scolastici hanno infatti aderito allo sciopero indetto da varie sigle sindacali. Poiché giovedì "non sarà possibile assicurare, al termine delle lezioni, la prescritta pulizia e sanificazione delle aule, venerdì le lezioni saranno sospese e gli alunni dovranno restare a casa - informa il dirigente scolastico, Marco Molinelli -. Considerato che anche per venerdì è indetta un'altra giornata di sciopero, nel caso in cui i collaboratori scolastici proseguissero nell'astensione dal lavoro e le aule rimanessero ancora da pulire e sanificare, anche nella giornata di sabato vi sarà la sospensione delle lezioni".