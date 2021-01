"Il mondo dello sport è in grande sofferenza", appello della Lega a Regione e Governo

“Il mondo delle palestre e delle realtà impegnate nelle attività di formazione fisica, di tutela della salute e del benessere psicofisico non possono più sopportare il peso drammatico della crisi da covid 19: servono forme di sostegno immediate ed efficaci. Rispetto alle necessità, le amministrazioni comunali stanno mettendo in campo tutto ciò che possono ma, evidentemente, questo sforzo non può essere sufficiente". Così interviene il Vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo che in queste ore sta portando avanti un confronto con i tanti operatori privati del territorio che lottano per la sopravvivenza delle proprie attività.

“Sono testimone della profondità della difficoltà in atto e conosco i sacrifici economici che tecnici e operatori del settore stanno sostenendo, sacrifici che si sommano a quelli che gravano sugli sportivi e gli utenti di tutte le età. Per questo motivo – sottolineaMezzacapo - lancio un appello al Presidente della Regione Stefano Bonaccini affinché dall'Emilia-Romagna giungano con massima urgenza risposte concrete in termini di ristoro e di azioni di prospettiva. Non solo: insieme alla Regione e ai colleghi delle Amministrazioni Comunali e delle Province dell'Emilia-Romagna, propongo di sollecitare il Governo nazionale affinché assuma misure specifiche a favore degli operatori dello sport. Oltre ai necessari sostegni economici risulta evidente che le forme di tutorial e formazione online sono situazioni temporanee e che, quanto prima, è necessario creare le condizioni sanitarie e normative per permettere la riapertura delle palestre e delle realtà adeguate a garantire sicurezza, consentendo agli operatori di lavorare e ai fruitori di poter esercitare un loro diritto primario qual è quello dell'attività fisica. Il mondo delle palestre e dello sport – conclude il Vicesindaco - non può più aspettare e merita il rispetto che si deve ai settori importanti dal punto di vista sociale, sanitario e anche economico”.

Aggiungono i consiglieri della Lega Albert Bentivogli, Sara Briccolani ed Elisabetta Tassinari: "Governo e Regione hanno forse dimenticato una categoria importante della nostra società? Tra DPCM e regioni colorate c’è un mondo nel nostro paese che qualcuno sembra aver dimenticato, un mondo che ha subito due lockdown totali e che ha sempre contribuito con impegno e passione allo svolgimento di un servizio fondamentale per la nostra società..lo Sport. Un patrimonio inestimabile di valori e principi educativi che nel silenzio più assoluto sta vivendo la pagina più nera della propria storia. Il governo non indennizza e la regione non supporta a sufficienza le tantissime realtà composte da un panorama di operatori che si spendono con passione e professionalità al servizio della salute e del benessere altrui. Come Amministrazione comunale abbiamo provveduto a stanziare contributi importanti, messo in campo strumenti di aiuto e sostegno agli impianti pubblici per fare si che nessuno sia lasciato indietro ma soprattutto tutti un giorno possano riaprire la porta d’ingresso. Tutto questo non è però sufficiente per sostenere quel panorama fatto anche di tante realtà private che si sentono emarginate ed escluse all’accesso ai contributi pubblici".

"Ci attiveremo per sensibilizzare il presidente Stefano Bonaccini a stanziare aiuti concreti, mirati e veloci e a coinvolgere, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, un tavolo di lavoro che spinga il governo a tutelare questi importanti interessi nazionali. Adesso tocca ai protagonisti della politica al di fuori del nostro codice di avviamento postale ad attivarsi per stanziare i ristori necessari per permettere, il prima possibile, di poter riaprire palestre e piscine mantenendo un equilibrio che permetta di rispettare sia i criteri di sicurezza sia la sostenibilità economica. Siamo ancora in tempo ma il tempo si sa è tiranno", concludono i consiglieri leghisti.