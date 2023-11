Il monologo "Briciole" per gli studenti delle superiori per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne presenta agli studenti delle scuole superiori che hanno aderito lo spettacolo “Briciole“ di e con Stefania Paternò sul narcisismo maschile e il condizionamento psicologico conseguente, in occasione della Giornata Internazionale Onu contro la violenza sulle donne. L'appuntamento si terrà il 25 novembre alle 9,30 nella Sala Santa Caterina. "Briciole", viene illustrato, "è un monologo brillante che pone l’attenzione sulle relazioni tossiche e in modo particolare sul narcisismo patologico. Lo spettacolo nasce con l’intento di far sorridere il pubblico e di fargli esorcizzare un dolore. Perché l’autrice pensa che non ci sia modo migliore che comunicare un dolore attraverso la risata, in modo da poterlo comprendere ancora più in profondità, per poi attuare un distacco e liberarsene. E così tra una risata e una lacrima, una canzone ed un’altra risultando un vero e proprio one woman show, si viene catapultati dentro il mondo della protagonista, un mondo variopinto, ricco di colpi di scena e profonde riflessioni sulla sua vita".

"Allo spettatore, che si immerge completamente all’interno di una storia che ha molto da insegnare a tutti, grandi e piccoli, si parla di manipolazione, abbandono, violenza fisica e psicologica - viene chiarito -. Ma prima di tutto è una storia di cambiamento e di riscatto, quello della protagonista, che durante lo spettacolo dovrà affrontare con coraggio tutti i suoi mostri per iniziare a liberarsene. Si parla di forza e di rinascita, di paura e di delusione, indubbiamente un monologo terapeutico, per uomini e donne. I manipolatori esisteranno sempre, ma se noi saremo in grado di riconoscerli in tempo, il nostro obiettivo non sarà cambiare loro, ma cambiare noi stessi e difenderci, grazie al nostro amor proprio. Quando sei coinvolta in un rapporto con un narcisista, sei come in una gabbia dorata, da una parte ti fa vivere in questo stato di incertezza perenne, dall’altro ti ricopre di attenzioni e di lusinghe, soprattutto all’inizio del rapporto. Ed è proprio questo che affronta la protagonista dello spettacolo, l’inferno e il paradiso contemporaneamente, un vortice di emozioni, spesso in contrasto tra di loro, ma che nonostante tutto la tengono legata a questo rapporto, perché pensa di meritare questo tipo di amore, che poi amore non è, ne è ossessionata, ne è dipendente, le lusinghe che riceve riempiono le sue insicurezze, le promesse i suoi vuoti, diventando così una donna complementare al suo narciso, una donna che per sentirsi viva e soprattutto per darsi valore pensa di aver bisogno di un uomo così. Lui diventa lo specchio delle sue brame. E alla fine lei si convince che l’amore sia questo. Ma l’amore è altro, non si affanna, respira lentamente, si costruisce giorno con lentezza e armonia, farà sorridere, ridere, farà anche litigare ma in modo costruttivo e non distruttivo".

Dallo spettacolo, che ha debuttato nel 2021 riscuotendo molto successo, è stato tratto il libro " 100 modi per dirti che mi amo ", scritto dalla stessa Stefania Paternò, che è stato presentato su Rai Tre, all’interno del programma Sopravvissute. Con questa iniziativa, riservata alla scuole, il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne prosegue nella sua azione di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e razzismo. "E non vi è luogo più adatto delle aule di scuola per affrontare temi come rispetto di se stessi e degli altri, educazione ai sentimenti, uguaglianza e differenza, libertà e giustizia. Il teatro, la parola, la musica contro la schiavitù e l’oppressione psicologica. L’ambiente scolastico, fulcro educativo di cittadinanza civica, diviene luogo di dialogo e ascolto delle giovani generazioni", viene rimarcato. Lo spettacolo “Briciole” si svolge in collaborazione con il Centrodonna comunale, l’Istituto Professionale Ruffilli di Forlì, con il patrocinio di Avis Comunale Forlì ed il sostegno di Cgil Forlì-Cesena e di Cna- Impresa Donna Forlì Cesena.