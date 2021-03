Il "Morgagni-Pierantoni" di Forlì nella top 50 degli ospedali italiani

E' quanto emerge dalla classifica World Hospital 2021" pubblicata da Newsweek, che prende in considerazione anche gli ospedali italiani

L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì nella top 50 dei nosocomi italiani. E' quanto emerge dalla classifica World Hospital 2021" pubblicata da Newsweek, che prende in considerazione anche gli ospedali italiani. Lo studio è stato condotto da Statista e tiene conto di vari parametri per classificare la qualità e l'efficienza dei nosocomi italiani e delle principali città europee e mondiali. Il "Morgagni-Pierantoni" si è classificato 49esimo su 108 ospedali presi in considerazione dalla graduatoria. Il punteggio medio ottenuto è del 73,8%.

A livello nazionale, in base allo studio il miglior ospedale è il Policlinico Gemelli di Roma con il 93,27% di punteggio medio, seguito dal Sant'Orsola Malpighi di Bologna. In fondo alla classifica c'è l'ospedale di Sanremo con il 67,53% di punteggio medio. A livello romagnolo, l'ospedale Infermi di Rimini occupa il 59esimo posto col punteggio medio di 72,55%, mentre quello di Cesena occupa l'85% posto col punteggio medio di 69,84%. Al 92esimo posto l'ospedale "Santa Maria delle Croci" con il 69,39% di punteggio medio.