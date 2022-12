Il Natale dell'Unicef: ecco i regali solidali e le "Pigotte" per stare dalla parte dei bambini

Scegliere un gadget Unicef significa voler sostenere l’organizzazione nella sua missione di aiutare fino all’ultimo bambino, ma soprattutto significa trasformare un'occasione importante e gioiosa come quella del Natale in un gesto d’amore che può fare la differenza per molti bambini. L'Unicef lavora in oltre 190 paesi e territori per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale, dalla prima infanzia fino all'adolescenza: grazie a questa iniziativa chiunque potrà aiutare il Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia ad arrivare ovunque ci sia un bimbo in difficoltà.

Anche quest'anno al Comitato provinciale per l'Unicef di Forli-Cesena, sarà possibile adottare la Pigotta, la bambola di pezza interamente realizzata a mano che ha contribuito a salvare oltre 1 milione e mezzo di bambini nel mondo. Le Pigotte vengono realizzate con tessuti, scampoli e lane regalati da aziende amiche dell’Unicef e realizzate dalle volontarie e dai volontari dei Comitati Provinciali, dei centri per anziani e delle scuole del territorio. Oltre alle Pigotte, il Comitato Provinciale di Forli-Cesena propone tante idee regalo solidali per adulti e bambini: tazze, peluche, gadget tecnologici, puzzle, giochi in legno, simpatici set di cancelleria, candele e giochi di memoria.

Chiunque voglia sostenere l’iniziativa Unicef, o semplicemente vedere i gadget e le Pigotte, può trovare i volontari fino a domenica 8 gennaio 2023 a Forlì - Corso Mazzini Galleria Mazzini 22: mercoledì 21 dicembre 2022 dalle 17 alle 18.30; il sabato e la domenica (escluso il 25 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; Eventuali ulteriori aperture su richiesta, via mail all’indirizzo comitato.forli@unicef.it; oppure telefonicamente al numero 347/0792674.. A Cesena a Il rustico tende e tessuti - Via Roversano 99:dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Cesena: Nero Sublime, Corte Dandini 18: dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 24.00 (solo Pigotte).