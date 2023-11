Il neo questore Claudio Mastromattei in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Il nuovo questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, presso la storica caserma intitolata al "Finanziere Ferruccio Cuppini", Medaglia d’Argento al Valor Militare. Accolto dal comandante provinciale, colonnello Vito Pulieri, Mastromattei ha incontrato i comandanti dei Reparti di stanza nella provincia di Forlì-Cesena ed ha partecipato ad un briefing di lavoro durante il quale lo stesso comandante provinciale ha illustrato la situazione socio-economica del territorio, l’organizzazione e gli ambiti d’intervento delle Fiamme Gialle forlivesi, soffermandosi sui compiti di polizia finanziaria affidati al Corpo a tutela dei bilanci pubblici nazionali e dell’Unione europea, tanto sotto il profilo delle entrate tributarie quanto sul lato della spesa pubblica, nonché su quelli di polizia economica a generale presidio degli interessi dei mercati, dei consumatori e della collettività nel suo complesso.

Mastromattei, nel sottolineare come l’integrità del sistema economico-produttivo sia di vitale importanza per garantire l’ordinato e pacifico svolgersi della convivenza civile, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro della Guardia di Finanza a difesa di interessi fondamentali per lo sviluppo e il benessere del Paese e della nostra comunità. Nell’ottica di ampliare e accrescere la sinergia tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza e consolidare i rapporti di collaborazione e complementarietà delle due Amministrazioni, il questore Mastromattei e il colonnello Pulieri hanno ribadito "l’unità di intenti per la prosecuzione di una proficua cooperazione tra le due Istituzioni, ciascuna secondo le proprie attribuzioni e specificità, nell’interesse superiore di rafforzamento della legalità, di sicurezza dei cittadini e di tutela delle imprese sane".