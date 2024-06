Il nubifragio e l'allagamento del corso non bloccano l'iniziativa di rilancio di Galleria Mazzini: arte e mostre collettive

Neanche il nubifragio ha bloccato l'iniziativa per la rivitalizzazione di corso Mazzini, ed in particolare di Galleria Mazzini, un'ara purtroppo funestata di recente da diversi episodi di degrado e di criminalità. Mercoledì scorso si è tenuta "La Galleria", la seconda edizione di un evento che trasforma Galleria Mazzini in un vivace luogo di arte e cultura, accogliendo famiglie e appassionati. La manifestazione viene organizzata da "Pensiero e Azione Aps" e "Idee in Corso". L'evento si è tenuto purtroppo in contemporanea al nubifragio che ha allagato corso Mazzini quel pomeriggio.

"Nonostante questo la manifestazione ha avuto una buona affluenza, attirando cittadini ed esercenti con un programma ricco ed inclusivo. Gianluca Palma dell'associazione All'Incirco ha incantato bambini e famiglie con lo spettacolo di marionette e burattini "Appesi a un Filo” in una cornice del tutto nuova. Gli spazi e le vetrine della Galleria, vestiti a festa dal Collettivo Blossom, hanno creato un'atmosfera magica ed accogliente", riporta una nota. Le classi e i docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Ravenna hanno allestito e presentato l'esposizione "Space", una mostra collettiva che sarà visitabile fino a mercoledì 10 Luglio. Matteo Perini ha partecipato con un estratto del suo progetto fotografico "Moi Maudit": un’esplorazione delle tradizioni e dei riti delle popolazioni del Benin. La mostra include anche le opere di Black Soul (Keivin) e l'esposizione dei laboratori manuali per bambini di Pensiero e Azione. In occasione dell’evento grazie ad Idee in Corso è stata riproposta al pubblico l’opera fotografica di Chiara Fossati (per gentile concessione dell'associazione Tiresia) che ha dialogato con antiche vedute in bianco e nero del centro storico.