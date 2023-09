Il nuovo comandante della Polizia Locale prenderà servizio il 15 ottobre: il terzo designato ha accettato l'incarico

Prenderà servizio il 15 ottobre prossimo Claudio Festari, designato come nuovo Comandante della Polizia Locale. Non ci dovrebbero essere sorprese questa volta, dal momento che il diretto interessato ha già accettato l'incarico. A fare il punto della situazione, su sollecitazione di un question time del Partito Democratico, è stata l'assessora Maria Pia Baroni, nel corso del Consiglio comunale di questo pomeriggio, lunedì. Festari, classe 1976 e originario di Crema, vanta, tra le proprie esperienze professionali, quella di Commissario Capo della Polizia Locale di Milano e di Comandante della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano.

Il capogruppo dem Soufian Hafi Alemani ha ricordato il percorso accidentato della scelta del nuovo comandante all'indomani dell'uscita di Forlì dall'Unione dei Comuni, con il ritorno quindi del corpo dei vigili urbani alle dirette dipendenze del municipio. Nella seconda selezione aperta per trovare il comandante “l’Amministrazione aveva individuato il Tenente Colonnello dei Carabinieri Gerardo Lardieri, ma successivamente si era data notizia che Lardieri aveva rinunciato all’incarico”.

La prima selezione, invece, terminò lo scorso aprile con un nulla di fatto quando il comandante in pectore prescelto dal sindaco Zattini, Francesco Frutti, in servizio come responsabile della Polizia Locale del Comune commissariato di Campi Bisenzio (Firenze), si trovò anch'egli a rinunciare all'incarico in quanto non gli era stata concessa l'aspettativa non retribuita nel Comune toscano.