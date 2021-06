Il nuovo corso della Fondazione Carisp: il neo presidente Gardini ricevuto dal sindaco Zattini

Primo incontro istituzionale per il neo presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Maurizio Gardini. Martedì mattina è stato infatti ricevuto dal sindaco Gian Luca Zattini. "Nel complimentarmi per il prestigioso incarico ricevuto che lo vede alla guida di una realtà di importanza fondamentale per il nostro territorio, con la quale l'Amministrazione comunale intrattiene da sempre un rapporto proficuo e virtuoso, ho formulato a lui e al consiglio di amministrazione l’augurio di buon lavoro, nell'interesse della nostra città e di tutti i forlivesi", evidenzia il primo cittadino.