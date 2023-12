Centro storico

Il nuovo volto di Piazza Saffi, arrivano le fioriere sui lampioni. "A breve la rimozione della pensilina"

Con recente delibera di giunta è stato approvato il progetto esecutivo suddiviso in due lotti per la realizzazione di fioriere fatte su misura in vetroresina, da installare nell’apposito contenitore circolare sui lampioni di Piazza Saffi