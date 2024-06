Il Panathlon Club celebra la 46a edizione della mitica Dakar

La magia delle immagini delle auto in corsa e la passione per l’avventura e per lo sport. È, questo, in sintesi, il sunto della bella serata che resterà impressa nei soci del Panathlon Club Forlì, riunitisi giovedì sera nei locali del Circolo Aurora a Palazzo Albicini. Tema della conviviale era la 46a edizione della mitica Dakar, corsa iconica per eccellenza famosa in tutto il mondo. Boris Casadio, giornalista specializzato nel settore degli sport del motore, ha condotto l’incontro con rodata maestria, e si è ritagliato il ruolo di sapiente moderatore dispensando a turno una domanda ora all’uno, ora all’altro dei due Andrea ospiti d’eccezione, ossia Andrea Schiumarini e Andrea Succi.

“Per noi – ha detto Schiumarini – è stata una bellissima Dakar. Potendo contare sull’esperienza accumulata nelle edizioni precedenti, sul nostro Buggy molto performante e sulla dura e lunga preparazione tecnica e fisica, abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Siamo stati anche fortunati, visto che non abbiamo avuto grossi problemi a differenza di tanti altri equipaggi”. “Siamo andati oltre le aspettative – ha subito replicato Succi – classificandoci al 24° posto nella classifica generale Ultimate, primi tra gli italiani. La Dakar non perdona, non si può sbagliare mai. E, alla fine, diventa un insegnamento di vita”. Tra gli ospiti vi era anche Paolo Ragazzini, Presidente del Racing Team Le Fonti, che ha ricordato i buoni risultati ottenuti nei primi cinque mesi dell’anno in corso: “Abbiamo iniziato col botto, in gennaio, con la Dakar, e ora la stagione sta continuando con molteplici gare, di moto e di auto, per cui per la Scuderia non è facile seguire tutti i piloti, ma stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni”.

Casadio è poi tornato a intervistare Schiumarini riguardo, questa volta, agli esordi della sua carriera sportiva. “Inizialmente ho praticato l’enduro, ma è stato per me solo un momento di passaggio. Nella mia testa c’era altro e forse la colpa è della mia famiglia che è appassionata di rally. La Dakar è stata un sogno nel cassetto fino al 2016, anno in cui ho vinto un’importante gara in Grecia: mi hanno notato e mi è stato proposto di disputare la Dakar. Nel 2019, invece, è iniziata la collaborazione con Succi, proseguita poi nel 2024”. A Succi è stato domandato come sia riuscito a sostenere la pressione della gara: “Siamo stati chiusi a stretto contatto nell’abitacolo della nostra auto per 15 giorni e non abbiamo mai avuto screzi tra noi, perché siamo entrambi calmi e posati. Ma, in tutta sincerità, l’ultima settimana di corsa è stata veramente dura e non nascondo di aver detto ad Andrea che non mi capacitavo del fatto che noi pagassimo per fare tutta quella fatica”.

Schiumarini ha anche espresso un paio di considerazioni interessanti: “Durante la Dakar si è soli ma in realtà si è in tantissimi perché ci si aiuta a vicenda. Per esempio, se sul percorso c’è un pericolo non segnalato dalla direzione di corsa, chi lo rileva avverte subito tutti gli altri. Inoltre, mi sono accorto che in gara gli occhi diventano dei radar per evitare pericoli e per trovare i migliori percorsi”. Succi ha parlato pure dell’importanza del sonno: “Il sonno deve essere ristoratore se si vuole gareggiare al meglio. Per questo ho portato da casa prodotti alimentari idonei ma anche gocce di lavanda da mettere sul cuscino e un’essenza di rosmarino. Andrea mi chiamava l’alchimista”. Shiumarini ha poi aggiunto: “Una sera abbiamo deciso di andare a mangiare in un ‘ristorante’ che alcuni compagni d’avventura ci avevano segnalato. Appena arrivati abbiamo scoperto che si mangiava seduti per terra, senza scarpe, con davanti a noi delle ciotoline da cui si prendeva il cibo con le mani. Un’esperienza da dimenticare!”. A Succi è toccata, infine, la chiusura: “La Dakar mi ha lasciato tanto, si vivono esperienze utili anche per la vita quotidiana. Sono stato davvero contento di aver vissuto questa avventura con Andrea, e chissà, forse ce ne sarà un’altra il prossimo anno”.