Il pasticcio del Consiglio revocato, l'assessore: "Nessun problema, la delibera sarà riproposta tale e quale"

“Nessun problema alla delibera, tanto che sarà riproposta tale e quale al prossimo consiglio comunale”: è quanto si limita a dire l'assessore alla Cultura Valerio Melandri dopo che a poche ore dalla convocazione sono stati annullati sia la commissione consigliare di giovedì che il consiglio comunale di lunedì prossimo che avrebbero dovuto approfondire l'istituzione della 'Fondazione Masini', per dare una nuova governance all'istituto musicale di corso Garibaldi. Una partita su cui Melandri lavora da mesi e che all'ultimo si è arenata, a quanto sembra per una questione procedurale, facendo saltare anche il Consiglio dato che era l'unica delibera da approvare.

Da parte sua il centro-sinistra ha protestato per la disorganizzazione, ma anche paventato che la revoca della seduta fosse causata dalle tensioni interne di maggioranza, in particolare con Fratelli d'Italia. Ma a quanto sembra, a sentire l'assessore - contattato da ForlìToday e che non è voluto andare nei dettagli – la questione non si pone, dato che la delibera gode di un consenso trasversale, essendo stata anche a lungo discussa con i gruppi di opposizione e che verrà riproposta nel primo consiglio utile.