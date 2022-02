Il pericolo truffe per chi cerca casa corre sul telefonino: occhio alla sms che inganna

Il pericolo truffe per chi cerca casa corre sul telefonino e non risparmia neanche Forlì. Un sms, da un numero di telefono con prefisso +34, ovvero spagnolo, ha attirato l’attenzione di diversi utenti. Il messaggino è semplice è indica la via dell'abitazione, sita nel cuore del centro storico mercuriale, e l'offerta. "Ciao, l'appartmento può essere affittato a 480 euro, completamente arredato e attrezzato (tv, lavastoviglie, microonde, frigo, lavatrice, ecc)". Il testo finisce qui. C'è chi, in cerca di una casa può cascare nel tranello, pensando di interloquire con un agente immobiliare. Un sms costruito ad hoc, forse osservando annunci online. Al momento non sono state segnalate denunce alle forze dell'ordine.

Le principali notizie del 17 febbraio

CARO BOLLETTE - IN MOLTI SPENGONO IL RISCALDAMENTO. COSA FARE PER ARGINARE LA STANGATA

SPECULAZIONI SUL COVID - PAGA 2MILA EURO PER UN PRESUNTO 'FILTRO-ANTI VIRUS': CONTRATTO ANNULLATO

GUARDIA DI FINANZA - "ARTICOLI POTENZIALMENTE PERICOLOSI", SCATTA IL MAXI SEQUESTRO

L'AZIENDA RINNOVA IL CONTRATTO - PIU' PREMI IN BUSTA PAGA E BUONI PASTO

COVID - CONTINUA IL CALO DEI CONTAGI