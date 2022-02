"Il pianeta è in pericolo", Legacoop Romagna vince il premio nell'ambito del progetto europeo

Legacoop Romagna è tra i vincitori della IV edizione del concorso "L’Europa è Qui” indetto dalla Regione tra i beneficiari dei Fondi europei operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna. Legacoop si è aggiudicata il primo premio nella categoria Interreg con il cortometraggio animato in tre lingue "Il Pianeta è in pericolo", che racconta il progetto europeo GECO2. Il premio è stato ritirato durante una cerimonia online dal responsabile Comunicazione di Legacoop Romagna, Emilio Gelosi, autore del soggetto e della sceneggiatura. Erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali Vincenzo Colla, Paola Salomoni e Alessio Mammi e i direttori generali Morena Diazzi e Francesco Raphael Frieri.



Il progetto europeo GECO2 fa collaborare alcune regioni adriatiche di Italia e Croazia per sperimentare pratiche vicine all’ambiente, migliorare la gestione dei suoli e ridurre le emissioni di CO2, con l’obiettivo di creare un mercato volontario di crediti/debiti equivalenti di anidride carbonica (CO2e) basato sul settore agricolo.



"Negli anni — dice il presidente Mario Mazzotti — abbiamo sviluppato una significativa competenza nella partecipazione a progetti europei, collaborando con importanti partner a livello nazionale e internazionale e mettendo a disposizione le competenze dei funzionari di Legacoop e Federcoop Romagna, oltre che delle altre strutture del movimento cooperativo. In questo caso siamo impegnati nel campo della comunicazione e del marketing digitale. Siamo orgogliosi che la Regione abbia riconosciuto il nostro valore e la nostra esperienza".

Il progetto Geco2 è finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia e vede coinvolti oltre a Legacoop Romagna 7 partner da 7 regioni adriatiche: Arpae (capofila), Ciheam Bari – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Regione Marche, Regione Molise, RERA S.D. – Istituzione Pubblica per il Coordinamento e lo Sviluppo di Spalato – Regione Dalmazia, AGRRA Agenzia per lo Sviluppo Rurale della regione di Zara, Regione Dubrovnik Neretva.



Nel complesso hanno partecipato alla quarta edizione del concorso "L'Europa è qui" 109 testimonianze che raccontano come l’Europa sia entrata nella loro vita attraverso progetti che giorno per giorno, hanno portato a rafforzare l’inclusione sociale, aumentare l’occupazione di qualità e introdurre innovazioni green per la crescita economica. Dall’esordio nel 2018 a oggi sono state quasi 400 le candidature al concorso con contributi di imprenditori, startupper, ricercatori, professori universitari e dottorandi, rappresentanti degli enti locali, destinatari dei corsi di formazione.