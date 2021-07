Il Piano Scuola Estate 2021 del Vassallo: non solo studi, ma anche escursioni tra la natura

“È una premessa per l’inizio del nuovo anno scolastico: una scuola “affettuosa”, che sappia stare al fianco dei nostri bambini e ragazzi, che, partendo dai più fragili, sia punto di riferimento per tutta la comunità e la famiglia”. Sono queste le parole del ministro Patrizio Bianchi a proposito del Piano Scuola Estate 2021. Ed è proprio questo l’obiettivo che si è prefissato l’Istituto Ipsia Vassallo di Galeata: grazie all’impegno del corpo docente e alla disponibilità della dirigente, Maura Bernabei, l’Istituto si impegna a rendere una piccola realtà scolastica una grande comunità, promuovendo la partecipazione di tutte le famiglie, che, in questo contesto, in gran parte già condividono tra loro conoscenze e interessi.

"Per questo, alla base dei progetti che sono stati attivati per i mesi estivi, c’è sempre l’idea che i ragazzi possano trovarsi per costruire qualcosa insieme, a tutti i livelli, dal ripasso delle discipline scolastiche fino all’escursione all’aperto - viene rimarcato -. Partendo, dunque, dal concetto fondamentale di essere un punto di riferimento per gli studenti, si è deciso di coinvolgerli attraverso attività di vario genere, cominciando proprio dal potenziamento e dal recupero di competenze di alcune discipline, come lingua e letteratura italiana, storia, matematica e fisica. In questo modo chi ha evidenziato difficoltà, in un anno in cui la scuola ha risentito di un clima incerto e incostante, potrà rafforzare le fragilità e prepararsi al meglio all’inizio del prossimo anno scolastico".

Ma questo Piano Scuola Estate non rappresenta soltanto, per gli studenti del Vassallo, un’occasione per potenziare le conoscenze dietro i banchi, ma "anche uno strumento per acquisire e sviluppare competenze sul piano pratico - viene aggiunto -. A questo punta l’attività di tirocinio aziendale, promossa grazie alla costante e preziosa partecipazione delle aziende del territorio, che hanno accettato di accogliere i ragazzi dalla classe seconda alla classe quarta, per far sperimentare concretamente il lavoro sul campo. Con lo stesso scopo si è organizzato il corso per il funzionamento della stampante 3D, per far prendere confidenza ai ragazzi con uno “strumento del mestiere”. Il progetto, fra l’altro, è condiviso dagli studenti del plesso Vassallo con quelli dell’Itaer di Forlì, a cui l’Istituto di Galeata fa capo, perciò rappresenta una bella occasione di esperienza condivisa tra alunni che svolgono percorsi scolastici differenti".

E infine, come non pensare anche a qualche attività che non serva per prepararsi allo studio, o al lavoro futuro, ma semplicemente a stare insieme per qualche ora senza cellulari e videogiochi? È lo scopo delle escursioni in e-bike e di trekking, pensate per svolgere attività sportiva di gruppo all’aperto, divertendosi e conoscendosi, ma anche esplorando il nostro territorio, che vanta bellezze naturalistiche troppo spesso trascurate dai giovani. "Crediamo tutti che la socialità e lo “stare insieme” siano ciò che è mancato in particolar modo alla scuola in questi anni difficili; sappiamo anche, però, che per recuperarli serve una guida - conclude Bernabei -. Una proposta come questa, che prevede finalità diverse, su vari livelli, è ciò che serve per ripartire, con una scuola più coinvolgente e, ritornando alle parole del Ministro Bianchi, più “affettuosa”".