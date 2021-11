Il pieno lo faceva a spese della Croce Rossa. Stanato lo 'scroccone' col monopattino

Da mesi utilizzava indebitamente una tessera carburanti già in uso alla Croce Rossa Italiana di Forlì e che risultava abbinata ad un'ambulanza rottamata nel dicembre del 2020. Un pugliese di 45 anni, residente a Forlì, è stato denunciato a piede libero dalla Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Forlì con l'accusa di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. L’Ufficio amministrativo della Croce Rossa Italiana, comitato di Forlì, da una approfondita verifica della contabilità carburanti del 2021, ha scoperto che da mesi la tessera abbinata ad un'ambulanza ormai rottamata nel mese di Dicembre 2020, risultava ancora attiva, tant’è che ignoti la utilizzavano per effettuare ripetuti rifornimenti in un'area di servizio con la quale la Croce Rossa aveva stipulato un’apposita convenzione.

Alla denuncia della Croce Rossa è seguita l'attività investigativa dei militari di Corso Mazzini. L'attività ha consentito di ricostruire tempi e modalità di prelievo del carburante. Nel corso dell'anno erano stati effettuati ben 50 rifornimenti di carburante per un totale di 2.500 euro. Nello specifico il malfattore era solito raggiungere con un monopattino elettrico l’area di servizio, sempre in orario di chiusura e notturno, collocando sullo stesso una tanica in plastica da 25 litri che serviva non solo per effettuare il rifornimento di carburante, ma che lo stesso, in maniera singolare, utilizzava anche da sedile sul quale mettersi comodo. Con tale attrezzo, l’uomo effettuava la spola verso la propria auto che parcheggiava lontano dall’area di servizio, in una zona defilata e buia. I militari che lo seguivano già da settimane, sono riusciti a sorprenderlo in flagranza di reato e denunciarlo in stato di libertà.