Il pittore Lombardi a "Salotto Blu": "Il mercato cancella il bello, l'artista lo difende"

Enrico Lombardi, docente a Forlì, assieme ai colleghi Stefano Gattelli e Giorgio Tonelli, è protagonista della mostra, dal titolo "Amicizia", che, aperta fino al prossimo 6 giugno, sta riscuotendo grande interesse presso la prestigiosa Galleria bolognese Formi, nella centralissima Via Farini. Lombardi ne ha parlato, conversando con Mario Russomanno, nella trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, mostrando anche alcuni dei dipinti presenti nella rassegna bolognese e spiegandone significato e retroscena. "Stefano, Giorgio ed io siamo amici da sempre- ha detto Lombardi- ci unisce anche la convinzione che negli ultimi tempi le arti figurative siano troppo soggette alle regole di un mercato che necessita più di personaggi che fanno notizia che di artisti abituati alla ricerca. È un fenomeno che riguarda anche la letteratura o la musica. Un artista a mio giudizio ha il dovere di sperimentare, di cercare il bello, di offrire al pubblico benessere spirituale. Non sempre ci si riesce, è vero, ma la missione artistica è quella ".