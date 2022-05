Il playground celeste di Andrea Mario Bert finalista all'Arte Laguna Prize Venice

"Esiste una disciplina che apre gli spazi". L'opera di Andrea Mario Bert realizzata nel playground del Parco Dragoni è stata selezionata tra i 5 finalisti della categoria Urban Art all'Arte Laguna Prize Venice e avrà l'onore di partecipare alla mostra dedicata ai finalisti presso l'Arsenale di Venezia dall'11 marzo al 16 aprile 2023. La giuria internazionale, composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi paesi, ha voluto premiare l'opera di Bert, realizzata interamente a pennello, nel playground del Parco Dragoni e tutto il progetto di riqualificazione funzionale e qualitativa dell'area. Un esempio di come l'arte urbana possa integrarsi con i bisogni delle città e quindi dei cittadini ridando valore ad aree in condizioni di degrado.

Il progetto è nato dall'idea di un piccolo intervento di "street art" sostenuto dall'associazione Olvidados di Forlì nel 2019, e grazie all'importante contributo del Comune di Forlì, si è poi sviluppato in un grande progetto di riqualificazione urbana che ha dato vita alla ristrutturazione di un'intera area del Parco di via Dragoni.

Importante è stata la collaborazione con l'associazione "Marghe All Star" grazie alla quale i playground sono stati intolati ai due atleti prematuramente scomparsi Matteo Margheritini, cestista, e Vigor Bovolenta, campione della nazionale italiana di volley. "Siamo felici e orgogliosi di condividere questo traguardo importante anche per la città di Forlì", esclamano dall'associazione Olvidados.