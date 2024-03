Il Polo scolastico Santa Maria del Fiore apre le porte alle famiglie e ai bambini

Due scuole con una lunga storia alle spalle che guardano con slancio al futuro, care a diverse generazioni di forlivesi che vi sono cresciuti, sono il Polo scolastico Santa Maria del Fiore in via Ravegnana 96 e la Scuola dell’Infanzia SS. Pietro e Paolo in via del Canale 50/a Roncadello, che apriranno le loro porte per farsi conoscere ai bambini e ai loro genitori. I due open-day si terranno sabato 23 marzo dalle ore 10 alle ore 12 (per informazioni contattare il telefono 388/9873987 o segreteriangelicustodi@gmail.com). Ad accogliere genitori e bambini vi saranno le maestre e la dirigente scolastica Anna Maria Di Cicco. Per i bimbi sono previsti alcuni laboratori grafico pittorici e manipolativi. Sarà anche possibile partecipare ad un tour della scuola, accompagnati dalle referenti.

Vi sarà una merenda preparata dalle cuoche della scuola. Il Polo scolastico e la Scuola dell’infanzia di Roncadello sono gestiti dalla Fondazione di Religione Angeli Custodi. I servizi offerti per il Polo scolastico Santa Maria del fiore sono: sezione primavera, scuola dell’infanzia e scuola primaria, vi è anche la possibilità del pre-scuola dalle 7:30 alle 8:00 e il servizio post scuola fino alle 18. Per la scuola dell’infanzia SS. Pietro e Paolo sezione primavera e scuola dell’infanzia con servizio di apertura dalle 7:30 alle 16:30.

"Come metodologie e strumenti didattici - afferma la dirigente scolastica Anna Maria Di Cicco - siamo al passo con i tempi, con al centro del nostro operare sempre il bambino e le sue esigenze declinate sulle peculiarità dei due istituti: educazione all’aperto per la scuola di Roncadello, rapporto con il territorio per quella di Santa Maria del Fiore. Avere inoltre alle spalle una gloriosa storia è una fonte importante a cui ispirarsi in termini di passione educativa. I genitori che verranno a visitarci con i loro bimbi saranno i benvenuti e faremo visitare loro le nostre belle e accoglienti strutture. Abbiamo il servizio mensa interno, potendo così occuparci direttamente, con le nostre esperte cuoche, della preparazione dei pasti".