Il Ponte Rabbi ancora nel mirino dei vandali. La condanna del sindaco

Vandalizzato, ma subito ripristinato, il Ponte Rabbi a Vecchiazzano. "La maleducazione è un attitudine che si alimenta di gesti come questo - evidenzia il sindaco Gian Luca Zattini -. Non è la prima volta che il Ponte Rabbi viene preso di mira dai soliti 'quattro' incivili. Persone, se così vogliamo chiamarle, prive di senso civico, aride, e vocate all'egoismo. Incapaci di condividere con gli altri la bellezza e il valore del nostro patrimonio pubblico. Non appena segnalatocelo, abbiamo provveduto a rimuovere le scritte e a ripulire il Ponte".