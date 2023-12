"Il presepe dei presepi è in San Pellegrino": alla scoperta delle bellezze della chiesa di piazza Morgagni

“Il presepe dei presepi è in San Pellegrino”, l’avviso circola in rete destando una certa curiosità. In effetti è un’iniziativa degli “Amici di San Pellegrino” che s’impegnano a far scoprire le bellezze della chiesa di piazza Morgagni sabato 9 mattina in due turni di un’ora (9.30 e 10.30) e sabato 16 pomeriggio (15.00 e 16.00). Ad accogliere chi risponderà all’invito ci penseranno gli “Amici di San Pellegrino”, tra cui Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno.

Il tema della Natività è ovviamente “di stagione”, specialmente in questo ottocentesimo anniversario del primo presepe a Greccio, opera di San Francesco d’Assisi. A tal proposito, il vescovo Livio Corazza nella lettera ai fedeli per l’Avvento 2023 ha chiesto di “allestire un presepe in tutte le vostre case” perché “guardandolo in silenzio o pregando insieme con chi vive con voi o è venuto a trovarvi, lasciamo entrare nel nostro cuore il messaggio di amore e di pace di un Dio che non si arrende davanti alle nostre miserie da più duemila anni”.

Per capire il senso del titolo dell’iniziativa in San Pellegrino, Giancarlo Biserna precisa che: “sul Presepe scolpito nel monumento funebre di Luffo Numai, c’è una cosa fondamentale da dire e cioè che in esso c’è tutto il Vangelo: di sotto la Nascita, di sopra la Resurrezione”. Il riferimento è al sepolcro di Luffo Numai, realizzato nel 1502, gioiello di cui occorre andare fieri. È opera di due artisti di ambito lombardo: Tommaso Fiamberti da Campione (per la parte architettonica) e Giovanni Ricci da Sala Comacina (per quella figurativa). Inoltre, sarà l’occasione per ammirare le opere d’arte presenti nella Basilica dei Servi di Maria, tra cui la Croficissione del quattordicesimo secolo davanti al quale il Santo ebbe il miracolo. “Detto questo - conclude Biserna - la parte spirituale è la più importante... quanta gente prega e ringrazia San Pellegrino in tanti posti del mondo, non solo in Italia!”.