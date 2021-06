Il presidente del Campus a Salotto blu: "In corso un piano strategico di area vasta tra le città della Romagna"

Il professor Luca Mazzara, economista aziendale e direttore del Master in City Management, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda su VideoRegione lunedì alle 22 e 30. "Stiamo riprendendo l'attività didattica in presenza - ha spiegato - dopo un lungo periodo irto di difficoltà ma che ha comunque consentito, grazie alla tecnologia, di svolgere lezioni ed esami. Tutti, a cominciare dagli studenti, aspiriamo però a riprendere relazioni sociali".

Le abitudini contratte in pandemia orienteranno il futuro? "Quasi certamente sì. Imprese e istituzioni si sono rese conto dell' enorme vantaggio consentito dal contatto a distanza. Meno viaggi, meno inquinamento ambientale, più velocità nelle decisioni. Il futuro si giocherà sullo sviluppo delle reti, teniamo presente che più della metà dei mestieri che si praticheranno nel prossimo ventennio devono ancora essere "inventati. Una riflessione che tutti dovranno fare è quella sui tanti spazi fisici, a cominciare da uffici e altri luoghi di lavoro, che rimarranno vuoti".

E in Romagna ? "I sindaci di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna sono consapevoli della situazione, hanno commissionato ai quattro Campus universitari romagnoli uno studio che è alla base di un progetto di sviluppo di area vasta che prevede anche lo sviluppo di nuove tecnologie utili a tutte le comunità locali".