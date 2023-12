Il presidente della Camera di commercio in visita nella sede della cooperativa per il brindisi di fine anno

Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, ha visitato la sede della cooperativa Formula Servizi in occasione del brindisi di auguri delle festività natalizie.

Lo hanno accolto Antonella Conti, Barbara Biserni e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente presidente di Formula Servizi, presidente di Formula Servizi alle Persone e direttore di Formula Servizi, oltre che Paolo Lucchi e Simona Benedetti, rispettivamente presidente e coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena di Legacoop Romagna.

Al termine della visita, che ha impegnato gli ospiti tra uffici e laboratorio di restauro e conservazione, si è tenuto il brindisi di fine anno.

“Il 2023 - ha dichiarato Lucchi - è stato un anno particolarmente complesso anche per le numerose calamità naturali che abbiamo subito. È stato però anche l’anno in cui si è stati in grado di gestire queste situazioni e produrre azioni positive. In questo voi di Formula Servizi vi siete distinti: avete aiutato il territorio, i vostri colleghi e le altre cooperative. La visita di Battistini oggi è un’occasione lieta perché voi siete un simbolo dei valori cooperativi e di capacità di innovazione”.

“Questa che viviamo - ha dichiarato Battistini - è un’epoca di cambiamenti epocali e radicali. I tempi cambiano velocemente e il mondo corre. Certe cose però non cambiano e non devono cambiare: primi tra tutti i valori. Qui questi valori si respirano ed è questo che rende Formula Servizi attrattiva e innovativa”.