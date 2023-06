Il presidente di Confcooperative Romagna a "Salotto blu": "La risposta al disastro? Economia circolare e ingegneria naturalistica"

Appare seriamente preoccupato Mauro Neri, leader di Confcooperative ed esperto di logistica territoriale, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Se si tarda a ripristinare la rete stradale, entro un anno colline e montagne romagnole si spopoleranno, è un dramma. Serve cambiare mentalità, progettare in modo diverso dal passato. Anche nell'interesse delle città e della pianura: il corso delle acque non si controlla a valle, ma a monte. Dobbiamo partire da lì". La politica? "Non deve dividersi, deve pensare al bene collettivo, marciare compatta assieme alle imprese e alla società civile. Rischiamo tutti di ritrovarci in ginocchio, nessuno perdonerà che non si lavori nell'interesse della Romagna e delle generazioni future".