Il presidente di Gal Altra Romagna a Salotto Blu: "La nostra montagna ha realizzato progetti con intenti comuni"

Bruno Biserni guida un gruppo di lavoro che, nel trentennio di attività, ha consentito il finanziamento di iniziative collinari e montane delle aree cesenati, forlivesi e ravennati per oltre 33 milioni di euro. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda giovedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, Biserni ha descritto la storia della società consortile, a maggioranza privata, che raccoglie esigenze locali ed elabora richieste di finanziamenti europei. "Le popolazioni e le amministrazioni appenniniche hanno mostrato di saper fare squadra e di saper produrre innovazione - ha spiegato- ora sono pronte a nuove sfide pur nelle difficoltà che tutti conoscono, la lontananza dai centri e le carenze nei servizi. Eppure, può nascere un nuovo modello ambientale e di qualità della vita. In Emilia Romagna il 40 per cento del territorio è collinare e montano, la attenzione alle aree interne non può che essere crescente: se l' uomo abbandona quelle zone si prospettano disastri ambientali e culturali".