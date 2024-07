"Cuore e tempo al servizio degli altri": la Rete Magica celebra il decennale a Meldola

La Rete Magica Amici per l’Alzheimer e il Parkinson ha celebrato il decennale di presenza Meldola alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci, dell'assessora i ai Servizi Sociali, Turismo, Affari Generali, Legalità e Trasparenza e Personale Giada Severi, dell’assessora Giovanna Piolanti con delega a Bilancio e Tributi, Attività produttive e sviluppo economico, Volontariato, Politiche per la famiglia e Pari opportunità, del parroco Don Enrico Casadio, di Catia Maiolani, coordinatrice della Cooperativa Ancora, attuale gestore, e Walter Neri, neurologo, neoeletto presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Davide Drudi, nonché componente del Comitato Scientifico della Rete Magica.

"In questi dieci anni tutti hanno messo impegno, passione e sorrisi alimentati dalla fiducia che le persone e le famiglie hanno riposto in loro - le parole del sindaco -. La Rete Magica è stata ed è, per tutti quelli che affrontano o vogliono prevenire l’Alzheimer ed il Parkinson, un punto di riferimento per non essere soli. Se tutto ciò è stato possibile in questi dieci anni è perché tante persone hanno messo cuore e tempo al servizio degli altri". Dopo i saluti istituzionali e quelli del presidente dell’associazione Maris Senzani Pezzi e del referente di Meldola, Roberto Zoli, si sono ripercorsi i momenti più salienti della presenza della Rete Magica sul territorio meldolese. “Il primo Amarcord e Café si svolse il 24 marzo 2014 presso la Sala Ottagonale dell’Istituzione Davide Drudi - ricorda infatti Zoli -. Gli sguardi e i volti delle tante persone che noi volontari abbiamo incontrato in questi dieci anni sono ben presenti nella nostra memoria, ma soprattutto è ben presente la bella sensazione che si provava quando gli ospiti della struttura ci accoglievano felici al nostro arrivo nella sala, certi che sarebbero seguiti momenti spensierati in cui mettere per un po' da parte la patologia e pensare solo a stare bene”.

Si è spaziato dalle tante iniziative rivolte agli ospiti della Drudi, affiancate all’impegno cittadino per sensibilizzare la cittadinanza sulle malattie neurodegenerative, socializzare e stare insieme, fino all’inaugurazione della nuova sede di via Roma, gentilmente concessa dal Comune di Meldola all’associazione. Poi uno sguardo sul presente in cui si sono susseguite attività di prevenzione, attività per il benessere del caregiver, e corsi specifici per le persone con Parkinson. “Non é facile avvicinarsi alle persone con patologia in un paese come Meldola - incalza il docente Luca Proli, psicoterapeuta che ha condotto la tavola rotonda del pomeriggio -, dove lo stigma sociale che avvolge questa tipologia di patologie é ancora forte, ma noi ce la mettiamo tutta per far capire alle famiglie che sono colpite da queste patologie che qui alla Rete Magica, trovano un punto di riferimento, un luogo dove non si giudica, ma si accoglie e si ascolta”.

Da rilevare anche la Campagna di raccolta Fondi “Una Noce Magica” che ogni autunno, negli ultimi 3 anni, ha coinvolto anche il territorio di Meldola e i suoi esercenti. Si sono poi susseguite, nell’ambito dei festeggiamenti, anche due attività pratiche che hanno coinvolto la platea, inerenti ciò che si svolge nei corsi di Potenziamento Cognitivo e di Psicomotricità Parkinson: momenti che hanno reso al meglio quello che è il lavoro sulla mente e sul corpo che i nostri amici con patologia sperimentano ai corsi della Rete Magica presenti a Meldola. Il finale della festa si è contraddistinto per una piacevole tappa nell’attigua Sala Pit, dove, in loop, é stato trasmesso un filmato celebrativo contenente le emozionanti e suggestive immagini delle persone, volontari e docenti che hanno vissuto questa vitale e preziosa esperienza associativa. Ci si è poi dati l’arrivederci alla prossima stagione autunnale quando si aprirà un nuovo magico anno di attività insieme, tra cui l’evento incentrato sul Parkinson, che chiude la triade di appuntamenti del decennale, previsto per il prossimo 12 ottobre.