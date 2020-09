Il primo giorno di scuola a Meldola, il sindaco: "La soddisfazione è davvero grande"

"La soddisfazione è davvero grande. Siamo riusciti a ripartire, a far suonare la campanella del primo giorno di scuola". E' quanto afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, esternando tutta la sua emozione per il ritorno sui banchi degli studenti. "Ho aspettato insieme ai genitori l’ingresso di tutti i bambini nel cortile delle scuole elementari. E’ stato molto bello - esclama Cavallucci -. Anche io sono cresciuto in quelle aule, ho camminato in quei corridoi e ad un certo momento ho pensato che forse tra i bambini che oggi sono entrati a scuola ci sarà il sindaco di domani. Come ogni anno la cosa più bella di questo giorno sono i bambini; alcuni impauriti, altri curiosi, tutti vicini ai loro genitori un po’ emozionati per questo primo giorno. Particolarissimo l’ingresso dei primini, che oggi iniziano un nuovo percorso educativo e che per la prima volta entrano in classe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È stato il primo giorno anche per i nostri piccoli delle scuole materne, della scuola privata parificata “Lega” così come per i ragazzi delle medie e delle superiori - prosegue -. Dopo mesi di didattica a distanza la scuola riparte in presenza, con nuove procedure e grazie all' adeguamento degli spazi, creando le dovute condizioni di sicurezza. A tutti vorrei augurare un buon anno scolastico, ricco di sorrisi, di condivisione e di voglia di imparare, perché la scuola è una esperienza di crescita unica e importante. Un enorme ringraziamento va ai dirigenti delle scuole, agli insegnanti, a tutto il personale scolastico, agli assessori ed ai dipendenti comunali; tutti con passione e grande professionalità hanno svolto il proprio lavoro rendendo possibile questa riapertura. Un grazie anche ai genitori per la pazienza. Ci aspetta un anno diverso, un anno di sfida. Ancora tante le cose da fare. La soddisfazione è davvero grande: siamo riusciti a ripartire, a far suonare la campanella del primo giorno di scuola. Buon inizio a tutti".