Il procuratore Bartolozzi in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Il procuratore di Forlì facente funzioni, Antonio Vincenzo Bartolozzi, ha fatto visita mercoledì pomeriggio al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle. Accolto dal comandante provinciale, il colonnello Vito Pulieri, il magistrato - che dallo scorso 7 novembre svolge in reggenza le funzioni direttive dell’Ufficio - ha partecipato ad un briefing di lavoro con i comandanti di Reparto e gli Ufficiali in servizio nella città di Forlì. Al termine dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e condivisione d’intenti, Bartolozzi ha rivolto parole di apprezzamento ed elogio alle Fiamme Gialle della provincia di Forlì-Cesena per il loro "impegno a tutela di interessi di vitale importanza per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere collettivo".

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Procuratore facente funzioni per la visita e l’attenzione che rivolge ai Finanzieri forlivesi, sostenendoli nella loro azione di contrasto ai fenomeni illeciti più gravi e insidiosi per il funzionamento e l’integrità del sistema economico-finanziario, ha ribadito il pieno e leale sostegno del Corpo all’Autorità Giudiziaria, con la quale coopera quotidianamente, interagisce e si confronta ogni giorno per interpretarne al meglio le direttive date nell’esercizio della delicata e importante funzione inquirente.