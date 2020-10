Il prof Giampaolo Gavelli insignito della medaglia d'oro per meriti accademici

Il professor Giampaolo Gavelli insignito della medaglia d'oro per meriti accademici al Congresso Sirm di Rimini. Docente ordinario di Radiologia all'Università di Bologna dal 1990 al 2008, Il curriculum scientifico del professore forlivese è pieno di successi e pubblicazioni. Un'importante carriera scientifica che giovedì, a Rimini, in occasione del Quarantanovesimo Congresso della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica, è stata premiata con la medaglia d'oro "per la sua lunga attività clinica ed accademica, dedicata allo studio ed alla ricerca in campo pneumologico ed alla valorizzazione della figura del Radiologo Clinico in ambito oncologico, propugnatore della superspecializzazione di organo ed apparato per una migliore integrazione con i Colleghi specialisti delle diverse discipline per migliorare il percorso assistenziale del paziente".

"Provo soddisfazione ed orgoglio per questi riconoscimenti di fine o quasi carriera.Forse accompagnati da un velo di malinconia. Ma va bene così - commenta il professor Gavelli -. E' interessante notare che questa medaglia assegnata ad un forlivese come me che ha studiato e trascorso la maggior parte della sua vita professionale a Bologna,viene quasi temporalmente a coincidere con l’evento ,molto molto più importante, della Inaugurazione del corso di laurea di Medicina e Chirurgia a Forlì. Mi prendo la libertà di augurare a tutti i colleghi docenti e a tutte le altre figure professionali addette al funzionamento della complessa macchina “Università’-Medicina”, buon lavoro. Ai novantacinque ragazzi che per primi si presentano ai nastri di partenza, un affettuoso in bocca al lupo.

Percorso di studi, il loro, lungo e complesso, ma posso dire che ne e’ valsa la pena. Basta crederci".

Già professore Ordinario di Radiologia dell’Università degli Studi di Bologna e Consulente Scientifico dell'Unità operativa di radiologia Irst-Irccs di Meldola, è stato libero docente e professore associato (dal 1970 al 2007) sempre alla Università’ di Bologna, Sant'Orsola-Malpighi. Nella lunga carriera accademica ha ricoperto diversi importanti incarichi nel mondo radiologico, fra i quali presidente e cofondatore della sezione di studio di Radiologia Toracica della Sirm; presidente della sezione di studio “mezzi di contrasto”della Sirm presidente e cofondatore della European Society of Thoracic Radiology. Ha pubblicato circa 500 fra articoli,monografie,capitoli di libri; circa 160 lavori su riviste di larga diffusione internazionale. Da molti anni, ed attualmente, collabora con il corso di bioingegneria dell'Università’ di Bologna in merito a progetti di ricerca su patologie polmonari e prostatiche.