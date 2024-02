Il prof Valerio Melandri a "Salotto blu": "In Italia pesanti ricadute del caso Ferragni sulla beneficenza"

Valerio Melandri, direttore del Master universitario in fundraising, è stato intervistato da Mario Russomanno, per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, sabato, sul canale 99 del digitale terrestre, sugli effetti delle note vicende che stanno vedendo protagonista Chiara Ferragni. "Le iniziative prese da Ferragni assieme ad alcune importanti aziende - ha spiegato il docente - non sono, in realtà, tecnicamente benefiche ma rientrano nelle attività di comarketing, ben conosciute dagli esperti. In sostanza due marchi che lavorano assieme funzionano meglio di uno. Eppure, stanno creando difficoltà al settore delle donazioni, che è fattispecie diversa. Non solo le persone ma anche le imprese sono diventate più prudenti, la vicenda ha colpito molto l'opinione pubblica. Ci vorrà tempo per riprendersi".

La gente è diffidente, in generale, quando vede costose campagne di comunicazione di nobili iniziative? "Si, i sondaggi dicono che il settanta per cento degli italiani si chiede se i suoi soldi finiranno davvero dove servono o, invece, saranno destinati alle spese generali. È comprensibile ma è sbagliato. Le cause benefiche devono essere promosse, altrimenti vengono ignorate. Ed è bene sapere che, nel settore delle donazioni, statisticamente un euro investito nelle campagne ne genera quattro di donazioni. Quindi si raggiunge lo scopo ben aldilà dei costi".