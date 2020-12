Il progetto plastic free per le scuole, prosegue senza sosta la consegna delle borracce

Prosegue senza sosta la consegna delle borracce nelle scuole. Questa settimana sarà la volta delle scuole dell'infanzia nei comuni di Borghi, Sogliano e Roncofreddo. La consegna pre-natalizia si va ad aggiungere alla distribuzione di borracce a studenti, personale ata e insegnanti delle scuole elementari e medie dei tre Comuni e all'installazione di erogatori d'acqua microfiltrata negli edifici scolastici. Consegna che è avvenuta anche nei Comuni di Portico - San Benedetto, Dovadola e Meldola dove è stato attivato di recente il progetto.

Sono ad oggi oltre 54mila le borracce consegnate agli studenti e oltre 2.500 quelle date ai dipendenti, Amministratori e Consiglieri comunali nella provincia. Numeri importanti per Verde Aqva Docendo Discimus il progetto di sensibilizzazione sui temi dell'acqua pubblica e plastic free.

Una azione che coinvolgerà, una volta conclusa, oltre 57 mila studenti e docenti di 180 scuole elementari, medie e superiori, oltre 20 Biblioteche pubbliche e le 30 sedi dei Comuni di Forlì-Cesena. A promuovere e sostenere questa iniziativa sin dal 2019 è Unica Reti SpA, Società patrimoniale delle reti idrico e gas partecipata dai 30 Comuni di Forlì-Cesena.

Il progetto partito a settembre 2019, ad oggi è già stato realizzato in 27 Comuni: Forlì, Cesena, Cesenatico, Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro, Predappio, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Borghi, Sogliano, Roncofreddo, Verghereto, Sarsina, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Modigliana, Tredozio, Santa Sofia, Montiano, Longiano, Savignano, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico- San Benedetto.

“Le azioni di sensibilizzazione promosse nelle scuole insieme ai Sindaci dei Comuni, sono fondamentali per portare questi temi nella quotidianità delle famiglie e della comunità, incentivando un dialogo sul cruciale tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici – ha spiegato Stefano Bellavista, Amministratore Unico di Unica Reti - Inoltre non dimentichiamo che nel 2021 entrerà in vigore il divieto di utilizzo delle plastiche monouso”.

Alla fine del 2020, a distanza di un anno e mezzo il progetto Verde Aqva si consolida, dando continuità alla propria vocazione relazionale fra città, scuola, famiglie. La distribuzione delle borracce personalizzate in metallo è ripresa con l’avvio del nuovo anno scolastico per i nuovi studenti di prima elementare: la borraccia personalizzata come testimone ideale di continuità di senso del progetto.

E’ importante registrare l’adesione al progetto da parte del Rotary Club Forlì-Tre Valli che per il 2020 ha deciso di sostenerne la diffusione nelle Scuole dei 12 Comuni di propria competenza con un prezioso contributo e riconoscimento. Fino ad oggi sono state consegnate 54.444 borracce agli studenti e 2.471 borracce a dipendenti, Amministratori e Consiglieri comunali.

“Stimando in maniera estremamente prudenziale che ognuno dei circa 45.000 studenti delle scuole dei 30 Comuni di Forlì-Cesena beva durante le lezioni in media un litro di acqua a settimana (due bottigliette da mezzo litro), e calcolando questo consumo per tutto l’anno scolastico, emergono dati sorprendenti per il minor uso di plastica e per il risparmio sull’acquisto di acqua da parte delle famiglie. – ha sottolineato Bellavista - In un anno scolastico si producono potenzialmente questi risultati potentissimi: 63.838 Kg di plastica PET risparmiata allo smaltimento in un anno scolastico;

2.672.772 euro annui risparmiati dalle famiglie in acquisto di bottigliette per la scuola. In ogni erogatore è installato il conta-litri che ne misura la quantità di acqua erogata, in modo che l’impatto del progetto possa restituire dati oggettivi”.

A testimonianza della qualità innovativa del progetto, “Verde Aqva – Docendo Discimus” ha inoltre ottenuto da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) l’assegnazione di un importante riconoscimento: un contributo per la realizzazione del progetto per la riduzione dei rifiuti a valere sulla linea di finanziamento LFB3 per l'anno 2020.

Il primo anno del progetto ha permesso agli studenti delle scuole della provincia, alle loro famiglie e ai dipendenti e funzionari della pubblica amministrazione di compiere un importante passo nella costruzione di scuole e municipi Plastic Free.

Il progetto è destinato ad aumentare coinvolgendo nuove realtà del territorio come ad esempio le organizzazioni sportive e i luoghi del settore socio assistenziale, così da favorire ulteriormente un cambiamento di abitudini ormai imprescindibile nella vita e nei consumi delle nostre comunità.