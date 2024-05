Il progetto "Sentinelle dello spreco" ha coinvolto oltre 500 studenti: premiati i video migliori

Venerdì scorso si è conclusa la prima parte del progetto “Sentinelle dello spreco” nelle scuole superiori della provincia di Forlì- Cesena, promosso dalla Provincia in collaborazione con Energie per la Città e finanziato dalla Regione Emilia – Romagna attraverso il bando “Azioni di sistema per il supporto agli Enti locali sui temi della transizione energetica”, del Programma Regionale Fesr 2021/2027.

Il progetto, con l’obiettivo di incentivare iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione sui temi dell’efficientamento energetico e della produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili, ha coinvolto 22 classi e 532 alunni di 6 istituti superiori della provincia: Ite Matteucci e Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, Istituto Tecnico Garibaldi/Da Vinci, Liceo Scientifico Righi, Istituto Superiore Pascal Comandini e I.P. Versari/Macrelli di Cesena.

È stato realizzato un percorso di formazione rivolto agli insegnati, uno spettacolo formativo per alunni delle classi 3° e 4° per stimolare e sensibilizzare sui temi ambientali e si sono tenuti due incontri online di approfondimento con esperti a livello locale e nazionale.

Infine, è stata lanciata una “challenge contro lo spreco” in cui i ragazzi hanno prodotto brevi video alla ricerca degli sprechi esistenti e delle possibili soluzioni per intervenire nella loro riduzione. Venerdì scorso presso il Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, alla presenza della vice presidente della Provincia Valentina Ancarani, sono stati premiati i primi 4 video classificati e assegnato un premio extra per il video più votato sui social.

I progetti vincitori



1° classificato: Video “Pensa Realizza Persevera” - 4L LICEO SCIENTIFICO FULCIERI Forlì – gruppo: Capalbo Giuseppe, Daviducci Sara, Golam Ramim, Jiang Martina, Lippi Melissa; 2° classificato: Video “Intervista Universitari” - 3A-TUR I.T.E. MATTEUCCI Forlì – gruppo: Taoufik El Maataoui, Manar El Our, Rosanna Cipresso; 3° classificato: Video “La regola delle 3R” – 4A-TUR I.T.E. MATTEUCCI Forlì – gruppo: Giulia Bassetti, Andreina Carnevale, Sara Casadei, Alice Galli, Lucia Fiorentini, Aurora Grillini, Caterina Monti, Anna Savorelli, Francesca Siboni; 4° classificato: Video “Salviamo l’acqua, salviamo il futuro” – 3B ISTITUTO TECNICO GARIBALDI-DA VINCI Cesena – gruppo: Giordani Leonardo, Cloe Semproli, Catagnoli Chiara, Marsella Alessia, Amici Alexander; PREMIO EXTRA “SOCIAL”: Video “Non abbiamo bisogno di batteria, ma di batteri” – 4G_gat ISTITUTO TECNICO GARIBALDI-DA VINCI Cesena – gruppo: Filippo Zanotti, Simone Bastoni, Serena Bracci, Mattia Campana, Noemi Aldini, Gioele Pezzini. A settembre con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 saranno coinvolti altri 4 istituti secondari di secondo grado nel progetto.