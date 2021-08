Il proprietario è fuori per il weekend: i ladri ne approfittano per una razzia di gioielli

Quando è rincasato domenica sera ha trovato le stanze a soqquadro. Ladri in azione nel fine settimana a Ca'Ossi, in via Albertini. I malviventi hanno approfittato dell'assenza del padrone di casa, via per il fine settimana, per mettere a segno il colpo. Dopo aver infranto la porta d'ingresso in vetro, i 'soliti ignoti' hanno passato in rassegna ogni singola stanza, fino a trovare preziosi per un valore di circa 5mila euro. Domenica sera, al rientro, l'amara sorpresa. A quel punto l'uomo ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, per i rilievi di legge, hanno operato gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato.