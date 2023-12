Il pusher era pronto a spacciare 200 dosi di hashish, fermato di notte in centro e arrestato dalla Polizia

Polizia di Stato in azione a Forlì con controlli massicci in occasione delle festività natalizie, a finire in arresto un pusher. Gli agenti delle Volanti della Questura di Forlì-Cesena hanno arrestato un uomo accusato di detenzione di sostanza stupefacente.

Al momento del controllo quest'ultimo, che di notte si stava muovendo a piedi in centro, si è mostrato particolarmente agitato. In un primo momento è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, per questo gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale sul posto che ha portato al rinvenimento e sequestro di un quantitativo ben più consistente della stessa droga. E' infatti spuntato un unico pezzo del peso di quasi 80 grammi che l’uomo aveva cercato di occultare.

A casa dell'uomo è stata trovata altra droga e soprattutto l’occorrente per la suddivisione ed il confezionamento in dosi dello stupefacente; in particolare un bilancino di precisione, alcune bustine di cellophane e un coltello. In totale dalla Polizia sono stati sequestrati circa novanta grammi di hashish sufficiente per essere suddiviso in circa duecento dosi. A carico dell'arrestato anche alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Nella mattinata in tribunale a Forlì il Giudice ha convalidato il suo arresto applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.