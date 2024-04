Il regista forlivese è primo classificato al concorso nazionale 'Ciak Europa si Vota'

Il regista forlivese Romeo Pizzol primo classificato al Concorso Nazionale Ciak Europa si Vota, premiato ufficialmente dalla Commissione Europea in Italia.

Il video della durata di 3 minuti girato a Forlì con interpreti romagnoli è vincitore al Concorso Nazionale Ciak Europa si Vota ed è stato caricato ufficialmente sul canale You Tube dalla Commissione Europea in Italia.

Il contest prevedeva la produzione di un video breve della durata massima di tre minuti con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e promuovere le votazioni per le elezioni europee che si terranno l’8 e 9 giugno 2024. L’iscrizione era aperta a tutti i giovani filmaker e registi italiani under 30. Il corto vuole soprattutto comunicare in maniera leggera e divertente l' importanza della partecipazione dei cittadini a questo appuntamento elettorale che riguarda l' Europa del futuro.

I giovanissimi infatti sono tra i protagonisti del video, Romeo Pizzol firma la regia e la sceneggiatura insieme ad alcuni collaboratori, lo sceneggiatore Carlo Alberto Biasioli, gli attori Edoardo Liverani, Giampiero Bartolini e Alice Casadio e ben sei giovanissimi attori del corso di teatro della Filarmonica Carpena Magliano, tenuto da Maria Mengozzi.

Nel video sono i giovani a motivavate gli adulti con diritto di voto ad esprimere le proprie scelte sotto il motto: “Per te è il presente, per loro il futuro!” Il video del regista romagnolo si è aggiudicato la vittoria del concorso superando più di 50 progetti concorrenti e mettendo la Romagna sulla mappa della nuova produzione cinematografica italiana. Questa tappa del percorso artistico del regista forlivese segue il successo del film realizzato e proiettato un anno fa nella nostra città e in altre città romagnole dal titolo Potevo Farmi Santo, dedicato alla figura di Don Pippo del cortometraggio “L’abbraccio mancato” finalista a Corti di Lunga Vita 2022. Questo è ancora una volta la conferma dello sviluppo di talenti che dalla Romagna si affacciano nel panorama nazionale ed europeo con produzioni low cost, povere di budget ma ricche di idee.