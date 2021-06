Il riciclo del sughero, premiati tre ragazzi dell’istituto tecnico Marconi per l’ideazione del contenitore

Seconda fase per il progetto "Non rifiutare il tappo, riciclalo", promosso dal Soroptimist Club di Forlì: si è svolta, infatti, sabato 5 giugno, nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico G:Marconi, la premiazione dei ragazzi che hanno ideato, e realizzato come prototipo, il contenitore per i tappi di sughero, in un'ottica di riciclo e salvaguardia ambientale.

Alla presenza dei professori che hanno collaborato al progetto, Alessandra Banchini, Roberto Versari e Carlo Rondoni, la Dirigente Scolastica, Iris Tognon ha ringraziato il Soroptimist e tutti i partecipanti per l'opportunità offerta alla scuola di condividere questo progetto creativo e dal valore ecologico. Poi la Presidente del Soroptimist forlivese, Anabela Ferreira, ha consegnato un riconoscimento in denaro (150 euro) e un piccolo dono in sughero, ai tre ragazzi, Andrea Bovino, Davide Di Stasio e Lorenzo Magni, esecutori delle varie fasi di realizzazione del contenitore per la raccolta dei tappi. Progettazione, studio e scelta dei materiali, disegno ed esecuzione del recipiente mediante stampante 3D, sono gli step attraverso i quali ha preso forma il nuovo oggetto (in materiale plastico biodegradabile e riciclabile, duttile ma durevole nel tempo, di peso contenuto, un chilo e 200 grammi circa per circa 50 cm. di altezza, costo compreso fra i 100 e i 200 euro).

Il progetto promosso dal Club forlivese vede il coinvolgimento anche delle Cooperative Treottouno di Forlì e la Fraternita-Recooper di Ozzano Emilia. L'iniziativa parte dalla considerazione che il tappo di sughero non è un rifiuto ma un bene e che, nel suo riutilizzo, può diventare parte della componentistica automobilistica, aeronautica, d'arredamento o abbigliamento.