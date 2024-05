Il rilancio del 'Piccolo': "Affermato il suo ruolo di teatro d’innovazione della città"

La Stagione 2023/24 ha segnato un grande rilancio per il Teatro Piccolo quale teatro d’innovazione di Forlì, interessato da un completo, moderno ed elegante restyling degli spazi e da numerose attività teatrali e multidisciplinari ideate e organizzate dai Direttori Artistici di Accademia Perduta, Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, in collaborazione con il Comune di Forlì.

Fin dalla sua inaugurazione “casa madre” del Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri - che con tutta la sua attività di Teatro Ragazzi lo ha reso, negli anni, il principale polo creativo per le giovani generazioni della Romagna -, in questa Stagione la sala di via Cerchia ha ulteriormente ampliato la sua proposta artistica e culturale, avviata lo scorso anno, con un’importante cartellone di Teatro Moderno e Contemporaneo, numerose attività laboratoriali per tutte le età, Residenze Artistiche e incontri letterari – specificamente dedicati all’editoria dell’illustrazione – destinati principalmente a bambini e insegnanti.

La qualificata e voluminosa proposta di Teatro Ragazzi, sia nelle rappresentazioni domenicali della rassegna Favole sia negli appuntamenti in matinée per le Scuole, ha raccolto una grandissima partecipazione, coinvolgendo famiglie, Scuole Primarie e per l’infanzia, registrando diversi “tutto esaurito” e oltre 5.200 presenze. Con i loro linguaggi innovativi e tecniche di rappresentazione originali, particolare entusiasmo hanno ottenuto le nuove produzioni di Accademia Perduta: Bella bellissima, il poetico spettacolo di Nadia Milani incentrato sull’importanza del non giudizio; Capputtiello del Collettivo LaCorsa, il racconto magico in cui la storia personale di un bambino si intreccia con quella di miti, leggende e strane creature che abitano mari; Candido del Teatro Due Mondi, tratto dal capolavoro di Voltaire.

Altre nuove produzioni di Contemporaneo di Accademia Perduta hanno invece visto il coinvolgimento degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado che, oltre ad assistere allo spettacolo, hanno partecipato a dibattiti di approfondimento in considerazione degli importanti temi trattati: Barbablù, intenso monologo sulla violenza di genere, e Tu (non) sei il tuo lavoro che narra le difficoltà di una giovane coppia nell’inserirsi nel contesto professionale della società di oggi.

Ancora nel merito del Contemporaneo, il Piccolo è stato sede di un’importante Stagione che ha alternato Artisti affermati e nomi emergenti, con una partecipazione di 2.900 presenze e diversi “tutto esaurito”: dati che dimostrano l’apertura al “nuovo” del pubblico consolidato e l’attrazione esercitata verso nuovi “pubblici”. In programma, tra gli altri: Anna Della Rosa con Accabadora, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia; il collettivo Les Moustaches con il nuovo lavoro I cuori battono nelle uova, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con Letizia va alla guerra, il Teatro Kismet con Barabba; e poi ancora: Valeria Solarino, Paola Turci, Giovanni Scifoni, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Pennacchi, Stivalaccio Teatro.

Molti giovani e studenti - sempre al centro dell’attenzione di Accademia Perduta che è in continuo dialogo con Scuole e Polo Universitario -, ma anche adulti, hanno partecipato alla ricca proposta laboratoriale e ai diversi progetti formativi messi in campo. Sono stati organizzati i Laboratori “Teatro e Musica” condotto dal musicista Andrea Alessi e dall’attrice Daniela Piccari, “Critica e Cronaca Teatrale” coordinato dal critico Michele Pascarella e “Inviti superflui” con l’attore Daniele Romualdi. Novità della Stagione 2023/24 sono poi stati gli incontri “Parole e Teatro”, organizzati in collaborazione con Elena Dolcini di marmo – libreria d’Arte Contemporanea, principalmente dedicati ai bambini e agli insegnanti e incentrati sull’editoria delle illustrazioni, con il coinvolgimento di importanti case editrici del settore come Topipittori e LupoGuido.

Evidente dunque l’identità del Teatro Piccolo come vera e propria “officina creativa”, dinamica, sempre in evoluzione e in attività. Una “Perla di periferia”, come recita il titolo del libro di Sara Rossi che ne racconta la storia, diventato un Teatro di tutta la comunità forlivese.