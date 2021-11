Il rinnovato comitato di quartiere Romiti riparte: "Ripulito il palazzetto con volontari e scout"

Dopo le elezioni dei comitati di quartiere dello scorso 24 ottobre, si è riunito nei giorni scorsi il rinnovato comitato di quartiere dei Romiti. "Il quartiere Romiti è uno dei più popolosi della città, ed ha una storia ricca e importante. Sede di numerose eccellenze organizzative e sociali che ne connotano la qualità della vita e l’importanza dei legami che accomunano le persone, conta su reti di volontariato diffuse che spaziano dalla vicinanza agli anziani, ai giovani a chi vi svolge le proprie attività lavorative. La nuova compagine di Comitato è composta da volontari che contribuiscono con già una importante esperienza pregressa di volontariato mirato al nostro territorio e da persone nuove ricche di entusiasmo e voglia di fare e collaborare sia con l’Amministrazione comunale sia coi cittadini residenti", spiega lo stesso comitato in una nota.

Il Comitato di Quartiere Romiti appena insediato si riunirà una volta al mese, nella sede ufficiale, in via Sapinia 40, ma può essere convocato anche più spesso, ogni volta se ne ravvisi la necessità. E questo gruppo di volontari si è messo nuovamente al servizio del territorio senza perdere tempo. Sabato scorso i volontari, insieme ai ragazzi del gruppo Scout Agesci Forlì 7 dei Romiti, si sono impegnati per il mantenimento dei beni comuni. In particolare tutti quanti hanno collaborato per pulire e rimettere a lucido la sede del Comitato e i depositi magazzini del palazzetto dello sport Villa Romiti. Sempre la nota: "I ragazzi degli Scout, Marco, Beatrice, Diego e Marco, hanno dimostrato il valore vero di cosa significa fare gruppo, fare comunità, dei Romiti".

Questa prima iniziativa del neo eletto comitato di quartiere sarà il primo passo per un volontariato che codesto Comitato dovrà portare avanti in futuro. Le diverse realtà del territorio sono base fondamentale per la crescita di tutti quanti. "Tanti saranno gli impegni che si dovranno affrontare ma unendo le forze tutti assieme, i Romiti avranno la possibilità di continuare ad essere un Quartiere, unito, pulito, e a disposizione di tutte le esigenze delle persone e famiglie soprattutto quelle più in difficoltà. La collaborazione sarà fondamentale e ancor di più lo saranno i patti di collaborazione con i tanti cittadini attivi che vorranno dare il loro tempo a disposizione del quartiere Romiti. La nostra sarà un’attività di volontariato per facilitare la crescita della comunità. Il progetto, del neo comitato di quartiere romiti si proporrà nel coinvolgere il gruppo in iniziative e di divulgazione e di informazione ai cittadini sui vari progetti, del territorio e nel monitoraggio della sicurezza e del decoro ambientale. Le attività previste, riguarderanno l’assistenza e il tutoraggio sui corretti conferimenti rivolti ai cittadini da svolgere in occasione di manifestazioni o iniziative svolte nel territorio. I giovani scout, saranno coinvolti anche in tante altre azioni utili alla Comunità del territorio, collaborando attraverso la realizzazione di attività informative, accessorie e collaterali al servizio del Quartiere", conclude la nota.